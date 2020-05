Rozhlas slaví 97. narozeniny. Poslechněte si historické nahrávky zpravodajské relace

V pondělí je to 97 let od doby, kdy začal z vypůjčeného stanu v pražských Kbelích vysílat Československý rozhlas. Československo se tak zařadilo mezi jedny z prvních evropských zemí s pravidelným rozhlasovým vysíláním. Toto je jedna z mála dochovaných fotografií přímo z vysílacího stanu. | Foto: Archiv Českého rozhlasu



Rozhlas oslavuje 97. výročí svého vzniku. Přesně 18. května 1923 večer se ze stanu u letiště v Kbelích ozvalo poprvé „Haló, haló". Připomínáme si, jak vypadalo zpravodajství a publicistka před desetiletími a jak se jejich podoba proměňovala. Z dvacátých let bohužel neexistují žádné nahrávky, ale máme možnost se vrátit do roku 1936, konkrétně do 18. prosince, kdy rozhlas vysílal večer ve 22.05 skoro půlhodinovou relaci.

„Prvého výročí volby doktora Edvarda Beneše prezidentem republiky vzpomněl dnes ve schůzi rady města Brna starosta města inženýr doktor Špacír,“ oznamoval 18. prosince 1936 moderátor večerní zpravodajské relace Československého rozhlasu.

Společnost Radiojournal s.r.o. byla podle historické publikace Od mikrofonu k posluchačům založena mimo jiné pro rozšiřování zpráv hospodářských, meteorologických, burzovních, sportovních a zpráv rázu všeobecného.

Přesto tehdy neměl rozhlas vlastní zpravodajskou redakci a zprávy se četly po lince ze studia v budově agentury ČTK.

Namísto reportážních záběrů nebo prohlášení politiků zpráva dominovaly čtené citace pronášené nevzrušeným, věcným tónem zatím nepříliš školenými hlasy redaktorů ČTK.

Struktura zpráv byla od počátku v zásadě shodná s dneškem – politika, zahraničí, v dalších minutách méně závažné stručné obrázky různých událostí. „Bývalý anglický král Eduard VIII. objevil se dnes v poledne na pět minut ve dvoře enzesfeldského zámku v Rakousku, kde nyní bydlí, a dal tak fotoreportérům příležitost, aby si pořídili celé série snímků,“ popisoval redaktor.

Posledních osm minut zpravodajské relace z roku 1936 ukazuje řazení dalších informací, kdy je tu nejprve předpověď počasí, a následuje malá prehistorická zelená vlna. „ Motoristy upozorňujeme, že na silnici Třebušany Rachov Jasin je nutno použíti řetězů, jelikož silnice je značně kluzká,“ varuje moderátor.

Sport pak dostává v necelé půlhodině závěrečné tři minuty a zdaleka se nevěnuje jen výsledkům různých utkání. „Japonský bruslařský svaz škrtl jízdu dvojic z mistrovského programu. Směrodatné činitele japonské policie nepodařilo se přesvědčiti o tom, že krasobruslení dvojic je opravdovým sportem. Úřady se dívají na tuto disciplínu jako na varieté,“ informoval tehdy moderátor.

Zvuková podoba zpráv v meziválečné době není v kompetenci rozhlasu, nýbrž výhradně ČTK. Jakkoli je to ve velkém rozporu s prudkým rozvojem rozhlasových žánrů ve druhé polovině třicátých let, zůstanou zprávy tou méně zvukově bohatou složkou vysílání až do konce druhé světové války.