Reportér v den okupace unikl z Československého rozhlasu. Na ulicích dokumentoval strach obyvatel

Před 55 lety se Československo probudilo do jednoho z nejtemnějších dnů své historie. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla do země vojska Varšavské smlouvy v čele se Sovětským svazem. Reportérovi Slávovi Volnému se podařilo utéct z obsazené budovy rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze a celý den točil dění v ulicích. Praha 12:24 21. srpna 2023 Slávovi Volnému se podařilo popsat nejen postup okupačních vojsk centrem Prahy, ale také náladu Čechoslováků

Navzdory tomu, že budovu tehdejšího Československého rozhlasu už během dopoledne obsadila okupační vojska, se Slávovi Volnému podařilo proklouznout bočním vchodem ven.

„Václavským náměstím zní sirény a dvě sanitky s červenými kříži jedou vzhůru po Vinohradské ulici k rozhlasu. Znovu se tedy po 23 letech střílí u rozhlasu,“ říká Volný ve své dobové reportáži.

Jako jediný z rozhlasu tedy mohl Volný natáčet dění v blízkém okolí. „Jsem na rampě u Národního muzea. Od rozhlasu je slyšet střelba a přímo na Svatém Václavovi vlaje československá vlajka,“ popisuje Volný

Vzápětí se Volný ptá kolemjdoucího o tom, co si myslí o dění. „Myslím si, že je to hanba sovětských vojáků, že nám jako naši největší spojenci byli schopní tohle udělat“ odpovídá Volnému muž, který zrovna přihlíží historickému milníku českých dějin.

„Je to zvláštní situace. Ulicí projíždějí tanky za pískotu obyvatel a kolem proudí lidé s československými vlajkami“ vystihuje tehdejší atmosféru Volný.

„Když se ozvaly výstřely, tak jsem se strachy uchýlila do podniku na Václavském náměstí a tam byl Slovák. Ten lidem ukázal zkrvavenou kulku, kterou před rozhlasem vyjmuli z těla zastřeleného chlapce,“ popisuje emotivně svůj zážitek žena, na kterou Volný narazil 21. srpna v centru Prahy.

„Myslím si, že odejdou. Ale bude to chvilku trvat. Budou chtít nastolit režim, který by vzal svobodu tomuto národu, ale to si myslím, že se nestane. Moudrost, rozum a cit musí zvítězit,“ sdělil Volnému svůj názor na příchod okupačních vojsk náhodný kolemjdoucí.

Emigrace do Západního Německa

Slávovi Volnému se podařilo popsat nejen postup okupačních vojsk centrem Prahy, ale také náladu Čechoslováků.

„V jeho nahrávkách je skrze Volného strašně dobře znát to zaskočení, šok, smutek a tragédie. Je to slyšet v jeho hlase a nemusel to nijak předstírat, protože to, co mu říkali lidé do mikrofonu, tak to také odráží to strašné ráno,“ říká rozhlasový dramaturg Tomáš Černý

Po srpnové okupaci emigroval Sláva Volný do Západního Německa a stal se redaktorem rádia Svobodná Evropa. Magnetofonový záznam s děním z pražských ulic si odvezl s sebou.

„Svobodná Evropa vysílala Volného nahrávku v celé 40 minutové podobě každý 21. srpen až do roku 1989. Mělo to být obrovské memento, aby se na tyto události nezapomnělo,“ říká Tomáš Černý.

Sláva Volný se ale svobody ve své zemi nedožil. Zemřel v emigraci v lednu 1987.