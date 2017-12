OBRAZEM: Před 84 lety začalo vysílání Československého rozhlasu z budovy, ve které sídlí dodnes

Poté, co se roku 1925 stalo Československo majoritním vlastníkem do té doby soukromé společnosti Radiojournal, začalo se uvažovat o přestěhování vysílání do budovy postavené přímo pro účely rozhlasu.

Radiojournal totiž nejprve vysílal z pražských Kbel ze stanu vypůjčeného od skautů, od roku 1924 pak z budovy poštovní nákupny na Fochově třídě (dnes Vinohradské) a od roku 1927 pak z Národního domu na Vinohradech. Žádný z těchto objektů ale plně nevyhovoval.

Pro stavbu byl vybrán prázdný pozemek na Fochově třídě kousek nad Národním muzeem, kterému se říkalo Seidlovo pole. Původně se počítalo s tím, že v budově bude sídlit kromě rozhlasu také ministerstvo pošt a telegrafů, pod které vysílání patřilo. Nakonec od tohoto záměru bylo opuštěno a budova měla patřit pouze Československému rozhlasu.

Stavba probíhala od roku 1927 do roku 1932. Autorem návrhu byl známý funkcionalistický architekt Bohumil Sláma, s kterým mělo ministerstvo dobré zkušenosti. Důkazem toho jsou třeba poštovní budovy v Kladně i v Praze (Střešovice, Vršovice).

Nosnou konstrukci budovy tvoří ocelová konstrukce vyrobená ve Vítkovicích. Váží 1160 tun a její stavba trvala tři a půl měsíce.

Otevření a oslavy

Objekt tvořil mírně nepravidelný čtverec o stranách kolem 60 metrů; křídlo do dnešní Vinohradské mělo sedm pater s mezipatrem, ostatní tři křídla měla čtyři, respektive tři poschodí; jak se zvedal terén v Balbínově ulici, byla do východního křídla vložena polopatro a mezipatro. Ve vnitřním prostoru jsou vestavěna studia; na sálové studio 1 navazuje blok menších a středních studií s režiemi.

Konstrukční systém budovy je ocelový skelet s cihlami obezděnými pilíři. Stropy jsou neseny ocelovými nosníky, na kterých jsou žebrové železobetonové desky a keramické tvarovky. Obvodové stěny i příčky jsou zděné. Je to stavba funkcionalistická nejen svým výrazem, ale i konstrukcí a původní dispozicí. Tvarosloví je čisté, jednoduché a elegantní.

V nové budově Československého rozhlasu nechyběla třeba laboratoř, transformační stanice, zvukotěsná nahrávací studia s nejmodernější technikou své doby, ladírna hudebních nástrojů a veškerá administrativa včetně ředitelství.

Přestože byla budova dostavěna už v roce 1932, k jejímu slavnostnímu otevření došlo až 10. prosince 1933. Zahájení bylo spojeno s oslavami výročí deseti let od prvního vysílání. Účastnil se jich i národní socialista a ministr pošt a telegrafů Emil Franke. Jako celek přešla budova do majetku Československého rozhlasu až kolem roku 1935.