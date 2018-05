V červnu 1925 se majoritním vlastníkem Radiojournalu stal stát, který si tak zároveň zajistil, že do éteru se dostanou zprávy jím vlastněné České tiskové kanceláře. Díky novému zákonu se zvýšila dostupnost přijímačů, zjednodušilo se vydání koncesí a posluchačů přibývalo.

Proto se začalo mluvit o tom, že rozhlas by mohl přejít pod stát. Skoro rok trvalo, než všechna ministerstva neměla připomínky. Rozhlasový deficit se mezitím vyšplhal na 310 tisíc korun, ale už bylo podle archiváře Pavla Dufka z Národního archivu jasné, že Radiojournal nezanikne.

A to i díky novému vysílači ze Strašnic. Navíc majoritním vlastníkem se stal stát a novým zákonem zvýšil dostupnost radiopřijímačů a zjednodušil vydávání koncesí.

Oficiální poslech rozhlasu byl totiž drahý. Zpočátku to byla stokoruna měsíčně a k tomu poplatek šedesáti korun ročně poštovní správě. Poplatky se ale postupně snižovaly. „Až v roce 1925 bylo docíleno většího nárůstu na přibližně 15 000 koncesionářů,“ popsal Martin Jahoda z Poštovního muzea.

Jak ale v archivních vzpomínkách přibližuje jeden z jeho zakladatelů Miloš Čtrnáctý, posluchačů bylo ve skutečnosti daleko víc. „Na černo poslouchala většina. To jsme měli zjištěné, poněvadž nám o tom lidi sami vyprávěli. Takže se může říct, že většina poslouchala zadarmo.“

Mělo to svůj důvod. Na koncesích bylo tehdy totiž mimo jiné napsáno: „Koncesionář je zavázán zachovávati telegrafní tajemství. Náhodou zaslechnutých radiotelegramů a radiotelefonních rozhovorů státních, služebních a soukromých není dovoleno zaznamenávati, nikomu oznámiti, ani jich užití pro vlastní potřebu.“

Kapitola třetí: Radioamatéři

Rozhlasové přijímače před 95 lety stály jmění - navíc jste k poslechu potřebovali drahou koncesi. Přijímač stál před hospodářskou krizí v obchodech asi tolik, kolik jste si za rok mohli vydělat na dělnické pozici v továrně.

Teprve Philips řady 634 byl radiopřijímač, který se u nás objevil začátkem třicátých let a který podle Reného Melkuse z Národního technického muzea znamenal svým způsobem průlom v poslechu rádia.

„Do začátku třicátých let to byla víceméně hodně drahá záležitost. Ale od roku 1930, když firma Philips přišla jako první s přijímačem, kde byl zároveň reproduktor s tunerem, tak od té doby se přijímače zlevnily. Také vlivem hospodářské krize přístroje nemohly být tak drahé. Byl to jediný průmyslový obor, který se za hospodářské krize rozvíjel. Lidi chtěli poslouchat rádio,“ vysvětlil Melkus.

Strojovna vysílač Radiojournalu v pražských Kbelích, pravděpodobně z r. 1923. | Foto: Archiv Českého rozhlasu

Dalším a ne malým nákladem byla roční platba za udělení koncese a také měsíční za poslech rádia. Není proto divu, že program byl nejprve zaměřen na skupiny obyvatel s vysokými příjmy. Vysílaly se třeba informace z burzy.

A tak vlastně není příliš překvapivé, že si lidé vyráběli vlastní rádia. „Vycházela spousta časopisů o rádiu, spousta konstruktérských návodů a lidi si skutečně doma vyráběli na koleně součástky a montovali si doma přístroje nejjednodušší, třeba krystalky,“ dodal Melkus.

Výroba krystalek, tedy velmi jednoduchých rádií do sluchátka, byla takovým fenoménem, že už v roce 1925 žádal ministr pošt a telegrafů Alois Tučný, aby středoškoláci dostali speciální oběžník, ve kterém by se jim připomnělo, že nelegálním poslechem riskují nejméně půl roku ve vězení.

Koncese Josefa Vojtěcha z Velkých Svatoňovic. | Foto: Michaela Danelová

„Získání koncese nebyla jednoduchá věc, ale prezident Masaryk vyhlásil amnestii pro černé posluchače, takže od té doby mohli lidé poslouchat tak jako dnes,“ uzavírá René Melkus. Kolik krystalek u nás vzniklo, nikdo neví. Šikovný kutil si totiž takové zařízení podle návodu v časopisu dokázal vyrobit za pouhou hodinu.

V roce 1937 přišel Alois Tučný, ministr pošt a telegrafů, s programem, kdy se rozhlas z média pro elity měl stát médiem veřejné služby.

Československo mělo rádio rádo. Na konci třicátých let jsme se mohli pochlubit milionem úředně zapsaných posluchačů, což nás řadilo hned za Velkou Británii, Francii, Německo, Rusko a Švédsko.