Rozum, Smrček, Konštatský, Hejna a Valach. V Nizozemsku odhalili pomník sestřeleným letcům

Gister de indrukwekkende documentaire bij #2Doc gezien over de opgraving van Tsjechische RAF-bemanningsleden die in WOII neerstortten in Nieuwe Niedorp. Zij zijn in 2022 begraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Hier te zien: 2doc.nl/documentaires/… #LestWeForget