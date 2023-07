Český Brod chce do chodníků dát kameny zmizelých. Jako připomínku místních obětí holocaustu

Téměř 50 židovských obyvatel odvlekli nacisté za druhé světové války z Českého Brodu. Do města se vrátili jen tři, ostatní nepřežili. Pro ně, i ty ostatní, kteří si prošli koncentračním táborem, chce město pořídit kameny zmizelých. Český Brod 20:52 11. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prvních 18 kamenů by chtěla umístit na květnový Den památky obětí holocaustu (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Budovu bývalého českobrodského kapucínského kláštera zrušil císař Josef II., tak ho měšťané začali využívat jako sýpku a skladiště.

„Zrovna tento objekt vlastnila rodina Stránských, což je dodnes známá českobrodská rodina. Byli to obchodníci, které samozřejmě potkal osud všech židovských obyvatel,“ říká historik Vladimír Mrvík. V roce 1941 celou rodinu poslali do koncentračního tábora v Lípě, později do Terezína. Druhou světovou válku přežil jen syn Oldřich.

Podobný osud potkal i rodinu Justicových, která měla na náměstí velký obchod s látkami. „Přežila maminka a syn Jiří. Dostali se do Osvětimi, kde jeho tatínek okamžitě skončil v plynové komoře. A jak sám říkal, jeho zachránilo, že rozuměl strojům a černému řemeslu,“ pokračuje historik.

Při transportu smrti z Buchenwaldu do Dachau se Jiřímu spolu se spisovatelem Arnoštem Lustigem podařilo utéct a až do konce války se museli skrývat.

„Pan Justic se vrátil do Českého Brodu, zůstal tady, oženil se, založil rodinu. To je jediná židovská rodina ve městě, která tady dodnes žije,“ dodal Mrvík.

Zapojení veřejnosti

Na památku židovských obyvatel, kteří takové štěstí neměli, se město rozhodlo pořídit kameny zmizelých.

„Z mého pohledu toto téma bylo v minulosti poměrně zanedbávané a jsem přesvědčen, že řada občanů města vůbec neví, že jsme tu měli téměř 50 lidí, kteří byli odvlečeni do koncentračních táborů a tam zahynuli,“ říká českobrodský starosta Tomáš Klinecký z TOP 09.

Osazovat kameny bude město postupně. Začne celkem 18 takzvanými Stolpersteiny pro někdejší obyvatele náměstí a nejbližšího okolí. Do projektu chtějí radní zapojit i veřejnost.

„Byli bychom rádi, kdyby občané a firmy měli možnost finančně přispět. Ten důvod není pouze finanční, ale taky ten, aby občané města vzali tuto připomínku více za svou, aby to byla skutečně záležitost komunitní,“ vysvětlil.

Radnice se teď chystá vyhlásit sbírku na 50 tisíc korun. Prvních 18 kamenů by chtěla umístit na příští květnový Den památky obětí holocaustu.