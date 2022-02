Čeští egyptologové objevili loni na jaře téměř 400 nádob s materiály pro mumifikaci

Nejstarší pražský trolejbus se po téměř sto letech možná vrátí do ulic

Několik let stál v muzeu, prášilo se na něj. Teď už je ale nejstarší trolejbus uprostřed renovací a brzy by mohl vyjet i do ulic. Přečtěte si reportáž o návštěvě tohoto pražského unikátu.