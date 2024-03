Cestujte jako mladí šlechtici. Moravská zemská knihovna sestavuje mapu barokního Erasmu

Dnes jezdí vysokoškoláci do zahraničí na studijní pobyty Erasmus+, v období baroka podnikali mladí čeští šlechtici kavalírské cesty. Trvaly i několik let a mladíci z vyšších vrstev při putování po Evropě dospívali a získávali kontakty a další vzdělání. Výzkumníci z Moravské zemské knihovny v Brně letos začali s podrobným mapováním těchto cest na zkušenou. A do tří let je podrobně zanesou do interaktivní mapy i jako trasy do navigací v mobilech.

Brno 14:57 29. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít