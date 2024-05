Četník František Famfulík zemřel u popravčího kůlu na Kobyliské střelnici

Nejprve si gestapo přijelo pro prosečského vrchního strážmistra Kohoutka a po několika měsících si přišli i pro Františka Famfulíka. Byl tou dobou už ženatý a měl malého syna Vladislava.

Gestapo ho odvezlo nejdřív do Hradce Králové, potom do Malé pevnosti Terezín a pak k soudu do Berlína. Tam ho odsoudili k trestu smrti za velezradu. Odvezli ho zpět na Pankrác a umístili do cely smrti s dalšími třemi četníky.

Poprava měla být 8. července 1943 na Kobyliské střelnici. Na výslovné přání Himmlera a K. H. Franka to měla být výstražná veřejná poprava, která měla zastrašit české četníky a odradit je od spolupráce s odbojem. Povolali proto 120 řadových četníků z různých míst a třicet důstojníků, kteří měli popravu sledovat a hrůzostrašný zážitek předat svým kolegům.

Nepovedená poprava

Poprava ale dopadla jinak, než nacisté očekávali. Když odsouzené četníky přivedli, přečetli jim rozsudek a strhli výložky. Chtěli jim zavázat oči, ale četníci odmítli, že jsou vojáci a že se smrti nebojí. Přivázaní ke kůlům volali: „Ať žije československá republika, ať žije prezident Beneš!“

Salvu popravčí čety přihlížející četníci neviděli, neboť se všichni demonstrativně otočili zády. Nacisté tuto demonstrativní popravu vyhodnotili jako fiasko a další popravy prováděly bez přítomnosti veřejnosti.