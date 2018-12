Před 40 lety vznikla ve Švédsku Nadace Charty 77, dnes je jejím stěžejním programem Konto Bariéry

Stovkami milionů korun už Konto Bariéry podpořilo projekty na zlepšení života lidí s handicapem a jejich zapojení do společnosti. Konto Bariéry je stěžejním programem Nadace Charty 77, která původně pomáhala rodinám lidí pronásledovaných za komunistického režimu v Československu. Založil ji jaderný fyzik František Janouch ve Švédsku na konci roku 1978, tedy před 40 lety. Praha 11:46 19. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Charta 77 (ilustrační foto) | Foto: Dáša Kubíková | Zdroj: Český rozhlas

„Jedna švédská organizace se rozhodla udělit hnutí Charty 77 cenu Monismánie, takže jsem v prosinci 1978 převzal cenu jménem Charty, zřídil jsem účet, který jsem nazval ‚účet Charty 77‘ a z tohoto konta jsem začal postupně tu cenu převádět na mluvčí Charty,“ vzpomínal František Janouch v rozhlasových Osudech na vznik Nadace Charty 77.

jaderný fyzik František Janouch | Foto: Petra Čechová

„Udělali jsme výzvu a najednou se začaly hromadit peníze, protože lidé chtěli nějak reagovat na to běsnění Husákova režimu a to zavírání a na ty všecky věci a mělo to neskutečný úspěch. Takže všem, kdo se ocitl v nějakých problémech, jsme začali posílat peníze,“ vyprávěl Janouch.

Peníze posílal do Československa přes tuzexového agenta. Švédský občan převedl peníze do Československé banky, která mu za ně vyplatila takzvané tuzexové bony. Ty pak agent posílal konkrétní osobě v obálce. Státní bezpečnost o tom věděla, ale valuty režim potřeboval.

Ještě před rokem 1989 František Janouch zorganizoval sbírku na Konto Míša na operaci Leksellovým gama nožem. Z Konta Míša se postupně stala největší celonárodní sbírka s desítkami tisíc pravidelných dárců. Vzniklo Konto Bariéry.

Konto Bariéry

„Posbíral na tuhle operaci peníze ve Švédsku, od švédských dárců, které znal, to bylo několik milionů. A když pak přijel do Prahy, měl zbytek těch peněz, tak řekl: ‚Máme zbytek peněz, proč bychom vlastně pro Prahu nepořídili gama nůž jako takový?‘ To byla doba. Já vždycky říkám, že s Františkem Janouchem jsme učili tuhle zemi charitě. Konto Bariéry je projekt Charty 77. My jsme získali 50 tisíc dárců, kteří začali pravidelně malými částkami přispívat a věřili, že dohromady ty dvacetikoruny udělají velikou částku a pomůžou dobré věci,“ vzpomínala Božena Jirků, ředitelka Nadace Konto Bariéry.

Jejím cílem je zlepšit život lidí s hendikepem a pomoci jim plnohodnotně zapojit do společnosti.

„Staráme se o jejich zaměstnávání, podporujeme jejich asistenci, pomáháme i s pomůckami, ale hodně jsme se přeorientovali na moderní věci. Třeba teď se naše nová kampaň týká bionické ruky. Udělali jsme několik úspěšných sbírek na tu ruku, která umožní třeba mladému klukovi, aby mohl dělat všechno jako jiný. Ukázali jsme také, že hendikepovaní lidé nejsou tabu, že to jsou lidí jako my a spousta z nich může dělat úplně stejné věci jako my,“ dodala Jirků.

Nadace Charty 77 každoročně také uděluje Ceny Toma Stopparda a Jaroslava Seiferta za literární díla, cenu Františka Kriegla za mimořádné zásluhy v boji za lidská práva a svobody a Cena Josefa Vavrouška za významnou ekologickou práci.