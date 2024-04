Cukrář Osladil ukrýval partyzány. Mechanik Aust řekl Němce, že je husa. Oba za trest putovali do Robotárny

Cukrář Metoděj Osladil za 2. světové války kousek za Radomilovem vykutal s kamarádem Josefem Hejtmánkem „zemljanku“. Říkali si, že až bude nejhůř, mají se kde schovat. V roce 1944 tam ukryli dva partyzány, kteří se dostali z obklíčení gestapa.

Bunkr však Němci vypátrali a přepadli. Metoděj Osladil zrovna nabíral vodu z potoka, podařilo mu utéct. Po pár dnech ho Němci dopadli, mučený partyzán výslech nevydržel a prozradil ho. Gestapáci jeho mamince při domovní prohlídce vyrazili zuby.

Metoděje Osladila ve vyšetřovně mlátili přes hýždě bejčákem tak surově, že mu roztrhali maso až na kost. Drželi ho několik dní v šumperské Robotárně, která sloužila jako gestapácká věznice.

Metoděj Osladil na vojně v Olomouci v roce 1945 | Zdroj: Post Bellum

Pamatuje si zbité spoluvězně na hromadné cele. „Když mě zavřeli, tak mně tak ztloukli zadek, že jsem týden nemohl sedět. Bejčákem. Když se to přežilo, tak to ještě šlo. Byl tam chlap tak ztlučený, že mu ze zadku maso padalo,“ popisuje sugestivně pan Osladil Robotárnu.

Z té ho po několika dnech transportovali na necelý rok do Malé pevnosti Terezín. V cele číslo 38 se tísnilo osmdesát vězňů.

Osladil byl zařazen do zemědělského komanda, které pracovalo na polích a v zahradách mimo věznici. Občas se mu podařilo ukrást brambory či jinou zeleninu ze záhonů a tak přežil.

Cela číslo 38 v Malé pevnosti Terezín. V podobné ležel Metoděj Osladil (cela číslo 37) | Zdroj: Post Bellum

Lidé žádali propustit cukráře

Po válce v létě 1945 dostal povolávací rozkaz na dvouletou vojnu do Zábřehu na Moravě. Metoděje Osladila z vojny po třech měsících propustili, protože lidé žádali na velitelství, aby navrátili jejich cukráře. V Rapotíně u Šumperku dostal domek s lahůdkářským obchůdkem.

Nakoupil stroje a začal vyrábět dortíky a jiné laskominy. O svůj podnik Osladil přišel po třech letech, když mu stroje na výrobu cukrovinek komunisté znárodnili. Nastoupil pak do cukrárny do Šumperka. Svou práci měl velmi rád a zůstal cukrářem až do důchodu.

Metoděj Osladil v březnu 2010 | Zdroj: Post Bellum

Popral se s německým učněm

V roce 1930 se ze skoro 16 tisíc obyvatel města hlásilo k české národnosti přesně 3434 z nich. Po mnichovské dohodě Šumperk obsadili němečtí vojáci a naprostá většina jeho českých obyvatel odešla do vnitrozemí.

Češi, kteří zůstali, se ocitli pod přísnou kontrolou nové německé správy. Zůstala i rodina Austova, živila se pěstováním a prodejem zeleniny.

Jan Aust jako dítě | Zdroj: Post Bellum

Jan Aust nastoupil za války do učení na jemného mechanika do německé firmy Christ v Šumperku. Původně studoval české reálné gymnázium v Šumperku, nacisté však školu zavřeli.

Jeden z německých učňů Austa udal za protiněmecké výroky.

Po německém napadení Sovětského svazu v červnu 1941 prohlásil dvacetiletý Aust před německými spoluučni, že válku Němci prohrají, a všichni, co jsou odpovědní za vraždy nevinných Čechů, budou po válce hnáni k odpovědnosti. S jedním z učňů se popral, a ten ho pak udal na gestapu.

Dne 8. prosince 1941 byl Jan Aust zatčen a v dubnu 1942 odsouzen na devět měsíců vězení. V rozsudku mimo jiné stojí: „Obžalovaný je české národnosti, národnostního ražení. Stýká se jen s českou společností a je protiněmecky založen.“

Ze strachu nemohl ani jíst

Obžalovaného Austa poslali do věznice gestapa v šumperské Robotárně (Arbeitshaus)

„Strčili mě do věznice, kde byly zatlučený okna a úplná tma. Nic jsem neviděl. Akorát jsem nahmatal pryčnu, na který jsem měl spát, a na tu jsem si sedl. První den byla k obědu mrkev bez masa a to jsem ani nejedl, protože jsem měl velký strach a neměl jsem na to chuť,“ vyprávěl pro Paměť národa Jan Aust.

Jan Aust (vlevo) v učení s německým učněm, který ho udal | Zdroj: Post Bellum

Během výslechů nebyl fyzicky týrán, ale vzpomíná, že jiní vězni se z nich vraceli v otřesném stavu: „Když někteří přišli z výslechu, tak byli celí od krve.“

Jan Aust byl v cele s několika dalšími Čechy a také jedním Židem.

„Nebyly tam záchody. Chodili jsme na kbelík. Jeden Žid to musel čistit a jednou, když to přinesl zpět, tak to bylo špatně vyčištěný a ten dozorce mu to koště omlátil o tvář, že je to špatně vyčištěný. S Židy se tam zacházelo nejhůř,“ vyprávěl Aust, který si většinu trestu odpykal na těžké práci v Rapotíně na statku továrníka Oberleithnera. Po devíti měsících byl propuštěn.

Jan Aust s ostatními vězni v Rapotíně na práci, kterou vykonávali v rámci trestu | Zdroj: Post Bellum

Řekl Němce, že je husa

Na svobodě Jan Aust dlouho nepobyl. V roce 1943 urazil německou paničku.

„Nějakou Helmichovou. A ona mě udala, že jsem jí řekl ,německá huso‘. Už si nepamatuji, jestli jsem to řekl, ale dostal jsem za to tři měsíce. U soudu mě varovali, že je to naposledy, že když ještě něco provedu, tak pojedu do koncentráku, protože nemají čas na takové soudy. Když jsem se hlásil ve vězení, tak dozorce, co mně přišel otevřít, německy říkal: ,Ježišmarja, co tady zase děláte!?‘“

V rámci trestu pak pracoval na stavbách v Šumperku a po třech měsících byl propuštěn.

Jan Aust v červnu 2013 | Zdroj: Post Bellum

Rekonstrukce Robotárny

V Lidické ulici v Šumperku, na dohled od vlakového nádraží, se nachází pozoruhodná stavba, bývalá věznice.

Třípatrová budova do široka rozkročená s klenutými zamřížovanými okny sloužila jako zvláštní zemská donucovací pracovna pro maximálně 210 vězňů a 60 vězeňkyň už za Rakousko-Uherska.

Od roku 1889 sem soudy zavíraly na polepšení hříšné občany – žebráky, tuláky, nevěstky, drobné zlodějíčky. Úřady je chtěly převychovat k pravidelné práci a působením náboženské výchovy „naváděti ku spořádanému životu“, jak uvádí dobové dokumenty.

V budově byly zřízeny různé dílny, například truhlářská, tkalcovská a jiné. Místem děsu, bolesti a hrůzy se však Robotárna, takzvaný Arbeitshaus, stala za až druhé světové války.

Věznice v Šumperku | Zdroj: Post Bellum

Gestapo zde trýznilo politické vězně: bachaři je drželi v temnicích, tloukli bejčáky a podobně.

Budova je dnes částečně v dezolátním stavu. Plánovaná rekonstrukce za víc než 150 milionů korun z evropských fondů proběhne v následujících dvou letech.

Kraj chce z Robotárny vytvořit moderní administrativní budovu splňující přísné environmentální a energetické normy. Budova projde zateplením, původní dřevěná okna se vymění za plastová a tak dále. A to do dvou let, jak plánuje majitel, kterým je Olomoucký kraj.

Vlastivědné muzeum v Šumperku chce v budově otevřít knihovnu, využít pro sklady a administrativní potřeby muzea. Chystá se i expozice připomínající příběhy někdejší politických vězňů.

Paměť národa před deseti lety zdokumentovala vzpomínky posledních žijících pamětníků, kteří Robotárnu zažili na vlastní kůži, mezi nimi byli i Metoděj Osladil a Jan Aust.