Než přišli Cyril a Metoděj na Velkou Moravu, nechala se už část českých knížat pokřtít v Řezně

Ze školních let si jistě pamatujeme to zcela jednoduché sdělení: v roce 863 přišli misionáři Cyril a Metoděj spolu se svými žáky a průvodem na Moravu. Jak to ale bylo doopravdy?

