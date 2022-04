Dnes před 80 lety: Gestapo si přišlo pro Žižlavského. Ten, ač zraněn, varuje velitele výsadku ZINC

Český rozhlas v sérii historických zpravodajských rekonstrukcí připomíná, co předcházelo hrdinskému činu českého odboje za druhé světové války: atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Od útoku parašutistů Jana Kubiše a Josefa Gabčíka v květnu uplyne 80 let. Den za dnem projekt připomíná, co se tehdy dělo v protektorátu.

Praha 7:03 15. dubna 2022