Další kopie svatováclavské koruny by měl zakazovat zákon, myslí si šperkař, jehož rodina už tři vytvořila

V dílně Beldových panuje dobrá nálada. Otec a dcera spolu pracují už deset let. Tehdy poprvé Viktorie viděla i korunovační klenoty. „Ale já na ně nešahala, jen jsem tátovi podávala nějaké věci. Samozřejmě je to majestátní,“ hodnotí pro Radiožurnál.

Společná historie Beldových a korunovačních klenotů se začala psát v roce 1965, kdy Viktroriin dědeček Jiří Belda starší dostal za úkol vytvořit kopii svatováclavské koruny pro světovou výstavu v Montrealu.

„Vytvořil se tým asi pěti lidí a začali jezdit na Hrad. Korunu měli poměrně dlouho k dispozici. Vždy něco udělali a jeli to porovnávat s originálem. Měřili to, rozkreslovali, popisovali,“ říká Jiří Belda mladší.

Ke korunovačním klenotům začal se svým otcem jezdit hned po škole. Jako první mu tehdy padly do oka kameny a jejich usazení na koruně.

„Každý kámen má svůj kalíšek, který je poměrně dost vysunutý od té základní plochy lilie. Takže to prostorově působí úplně fantasticky. Samozřejmě když se podíváte na nádherné koruny britské královny, tak ty se třpytí, je to krásné, ale je to taková klenotničina. Ale tohle je umění,“ podotýká.

„Nejsložitější práce je u těch nejjednodušších věcí. A to je třeba i u svatováclavské koruny, kde jsou čtyři lilie a to je obrovská plocha, kterou musíte perfektně vysmirkovat a perfektně vyleštit,“ ukazuje.

„Čím je ten šperk nebo ta věc komplikovanější, jsou tam miliony různých kvítků, tak tam se nedokonalosti ztratí. Ale jak je to hladké, tak tam to musí být všechno rovné,“ doplňuje.

Rodina Beldových vytvořila tři repliky svatováclavské koruny. Tu poslední pro Středočeský kraj. Další Jiří Belda už dělat nechce: „Můj názor je ten, že by vláda nebo budoucí prezident měli iniciovat zákon, který by to zakazoval.“

