V Paříži začala výstava Ramses a zlato faraonů. Ukazuje i skoro tři tisíce let starý sarkofág panovníka

Hned v jedné z prvních místností je impozantní busta faraona Ramsese druhého, panovníka, který zemřel v 92 letech, vládl přes 60 let a měl přes 100 dětí.

Poslechněte si reportáž o nové výstavě faraónu v Paříži

„Ramses druhý je skutečně faraon s velkým ‚F‘. Je to panovník výstředností, který asi nejlépe ztělesňuje egyptskou královskou moc. Stal se mytickou postavou a nikdo ho nikdy nezapomněl,“ říká francouzská egyptoložka Benedicte Lhoyerová a ukazuje na prázdný sarkofág starý 2900 let, který chránil tělo slavného egyptského panovníka.

Mumie Ramsese II. není součástí pařížské výstavy. Naposledy se do Francie dostala v roce 1976. Tehdy francouzští vědci zachránili pomocí gama záření ostatky Ramsese druhého před plísní.

„Francouzi jsou vedeni kulturou, historickými knihami de facto už od Champolliona k zájmu o starý Egypt. Ostatně, to je i vidět na turismu, 80 procent návštěvníků Egypta teď tvoří Francouzi,“ poukazuje návštěvnice výstavy Valérie.

Sama se nedávno se svým synem vrátila z Egypta. Výstavou v Paříži se chtěli alespoň myšlenkově přenést zpět do severní Afriky.

Zapojení moderních technologií

Mumie egyptských panovníků nesmějí – až na výjimky – opouštět zemi. Na výstavě jsou ale mumie zvířat.

„Překvapilo mě, že jsou v tak dobrém stavu. Jsou tady třeba mumie krokodýlů a dokonce jsem tu objevil i malé sarkofágy pro skarabey,“ podivuje se návštěvník Eric. Na výstavě se mu zamlouvá i výjimečné propojení starých artefaktů – sošek, zlatých královských masek i hieroglyfů – s moderními technologiemi.

Na výstavě jsou mumie zvířat - třeba koček | Foto: Martin Balucha | Zdroj: Český rozhlas

Na výstavě je několik videoprojekcí. Jedna z nich připomíná slavnou bitvu u Kadeše, při které se Egypťané pod vedením Ramsese II. střetli s Chetity. Tato bitva je dosud považovaná za jednu z největších vozových bitev v historii. Díky virtuální realitě si zase návštěvníci mohou prohlédnout hrobku Ramsesovy manželky, královny Nefertari.

Výstava slavného egyptského panovníka přijela do Paříže ze San Francisca. Ve Francii bude až do 6. září. Potom upustí Evropu a zamíří do Austrálie.

Skoro po 50 letech se do Paříže vrátil sarkofág egyptského faraona Ramsese II. Naposledy tu byl v r. 1976, když vědci zachránili panovníkovu mumii před plísní. Na výstavě s názvem “Ramses a zlato faraonů” je 180 artefaktů, z nichž některé nikdy neopustily Egypt.@Radiozurnal1 pic.twitter.com/0FQw3JQ7Kc — Martin Balucha (@MartinBalucha) April 7, 2023