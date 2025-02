Dějiny nepíšou vítězové, ale paranoia. Ideologie ji vtělily do politické akce, tvrdí psychoanalytik Zoja

Stihomam, přehnaný strach a pocit, že za všechno mohou ti druzí, podle italského psychoanalytika a spisovatele Luigiho Zoji pochází z původně užitečných zvířecích instinktů a člověk se s nimi rodí. Jak vyvážit tyto prastaré instinkty s lidskostí, vysvětluje v rozhovoru pro Český rozhlas. Rozhovor Praha 18:41 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šílené nacistické myšlenky, které vedly k vyhlazování Židů, Slovanů a tak dále, nebyly patologické, říká Luigi Zoja | Foto: autor neznámý | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

Co mají společného zvířecí instinkty a paranoia? Jsou zvířata paranoidní?

Když jste jelen, musíte se bát vlků. A instinkty vám velí, abyste reagovali trochu přehnaně – stačí, abyste v lese viděli stín, a začnete utíkat. Je v pořádku, když jste trochu paranoidní. Kdybyste reagovali nedostatečně a byl by to opravdový vlk, je po vás. Darwinovský výběr nás vede k tomu, abychom reagovali přehnaně, protože to je nezbytné pro naši obranu.

Kde je tedy hranice, kdy je paranoia už chorobná?

Neexistuje jasná hranice psychických onemocnění, říká jungovská psychologie. Máme ale mezinárodní příručku DSM – Diagnostický a statistický manuál duševních poruch. V ní máte k paranoii sedm otázek: když na čtyři odpovíte ano, už to je patologický stav. U Hitlera je to šestkrát ano, a u poslední otázky – jestli byl chorobně žárlivý na svou sexuální partnerku – nevíme.

Takhle můžete vyšetřit každého člověka individuálně, ale pokud máte skupinu, která splňuje tahle kritéria dohromady, tak to patologické není!

Jak to?

Šílené nacistické myšlenky, které vedly k vyhlazování Židů, Slovanů a tak dále, nebyly patologické, protože je sdílely miliony lidí. O tom už se v „psychiatrické bibli" DSM nepíše, protože naše společnost se zaměřuje jen úzce na otázky individuálních lidí.

DSM nestačí. Existuje kolektivní paranoia – hitlerismus, stalinismus a možná i další, nejsem historik. Jsou ideologie, které paranoiu vtělily do politické akce.

Role sociálních sítí

V totalitních režimech je paranoidní atmosféra zřejmá – ať už strach z nepřátel režimu nebo strach, že mě za něco zavřou. Ale i ve svobodném prostředí najdeme třeba konspirační teorie...

Je to složité a mluvíme o nich už desítky let, jenže teď jejich šíření usnadnily technologie. Sociální média znásobují dosah zpráv, ovšem hlavně těch krátkých, agresivních a hloupých. Když si představíte pogrom nebo lynčování, lidé se chovají jako zvířata. V sociálních médiích se to děje dodnes.

Například v Indii kvůli tomu nesmírně narostlo napětí mezi hinduisty a muslimy. Za Gándhího se to nedělo, ale v poslední době násilností přibývá. Něco podobného mezi Izraelci a Palestinci. Jak mi řekli moji židovští přátelé: před padesáti lety žili vedle sebe, teď je mezi nimi zeď nejen doslova, ale v každém smyslu slova.

V takových podmínkách paranoia kvete. Samozřejmě i židé se stávají rasisty a paranoidními.

Existuje nějaká prevence téhle paranoidní situace, když je to podle Junga něco, co máme každý v sobě?

Vy teď právě děláte tu prevenci nebo se o ni teď společně pokoušíme. Všichni se za posledních sto let stáváme většími individualisty – stále méně se angažujeme. A když tomu budeme čelit, obnovíme dialog.

Jak ale obnovit dialog s lidmi, kteří spolu zkrátka mluvit nechtějí?

Existují těžké, náročné způsoby, ale cesta je. Například dirigent Daniel Barenboim věnoval mnoho času orchestru složenému z mladých Izraelců i Palestinců. Nebavili se spolu, byli by schopni jedni druhé zabít, ale v hudbě našli společnou řeč. Řeč, ve které se nerozlišují hodní a zlí. Hudba je součástí vzdělání, a sice vzdělávání citů, nejenom rozumu.