Zemědělec na Opavsku nenašel diadém, ale vzácný zlatý opasek, zjistili archeologové

Při letošní sklizni řepy na severním okraji Opavy se koncem září povedl soukromému zemědělci mimořádný nález. To, co původně považoval za plechovku se po očištění zdálo být zlatým diadémem z doby bronzové. Muž, který si přeje zůstat v anonymitě, svůj úlovek ohlásil vedoucímu oddělení archeologie Slezského Zemského muzea Jiřímu Juchelkovi. V rozhovoru pro Radiožurnál archeolog popisuje, že údajný diadém je ale ve skutečnosti vzácný zlatý opasek. Praha 15:49 6. října 2022

Vzpomínáte si, kdy jste poprvé pochopil, že jde o něco skutečně mimořádného?

Prakticky ve chvíli, kdy jsem si otevřel svůj mail. Nálezci jsem řekl, ať mi předmět, který našel, vyfotí a pošle, abych ověřil, jestli skutečně má smysl, aby nám ho do muzea přinesl. Ve chvíli, kde jsem se podíval, bylo jasno.

Co jste na obrázku viděl? Můžete diadém popsat?

Vše bylo dost na rychlo. Diadém jsme měli jako pracovní verzi, kterou jsme konzultovali s kolegou z Palackého univerzity. Teď jsme se ale zamysleli i nad délkou apod. I váha, která je uváděna ve sdělovacích prostředcích, je chybná, protože diadém neváží 600 gramů ale pouze 60.

Je to skutečně malý, drobounký zlatý plátek, který je zdobený vybíjenými soustřednými kružnicemi a na kratších koncích je zakončený růžicovitými záponkami, závěsky, za které se zachytával.

Jeho délka je 52 centimetrů, šířka 10 centimetrů. Uvědomili jsme si, že kdyby se to nasadilo na hlavu, tak by tím byla obmotána dvakrát. Takže máme změněnou interpretaci, nejedná se o diadém, ale jedná se o něco daleko vzácnějšího a to o součást opasku.

Opasky v té době byly kožené, obepínaly se kolem trupu a tohle bylo z přední strany napasováno na tu koženou část, čemuž odpovídá délka 52 centimetrů. Další verze tedy je, že se jedná o opasek.

Komu mohlo něco takového patřit? Kdo mohl opasek nosit?

Už jen fakt, že se jedná o dost pracnou výrobu zlatých plíšků v rámci tehdejších technologií a pásek je navíc i zdobený, naznačuje, že si ho mohl dovolit skutečně jen ten, kdo si byl schopen finančně zaopatřit někoho, kdo měl tyto řemeslnické schopnosti.

Zda se jedná o domácí výrobu, nebo opasek pochází z oblasti Karpat, Balkánu nebo je z oblastí Mikénské kultury, to je otázka k diskusi. Tou už se budou zabývat specializované debaty.

V tuto chvíli předpokládáme, že i v rámci období popelnicových polí, což je závěr doby bronzové, existovala jakási úzká, vydělená skupina velice bohatých, mocných obyvatel v rámci šedé vrstvy, která si to mohla dovolit. Je to velice mimořádný a vzácný nález.

Co se s nálezem děje dál? Očistil ho už nálezce, jak je potřeba ho dál zabezpečit?

Jsem archeolog, nejsem konzervátor ani restaurátor. Většinou chceme, aby nálezci dělali minimum jakýchkoli operací, tady se to stalo, ale není se co divit. Lidské nutkání zjistit, co to je, je mnohdy silnější. Jsme rádi, když nám to lidé přinesou přímo v surovém stavu. Dají se pak totiž dělat i analýzy hlíny, které odhalí, jestli je předmět skutečně z místa nálezu a tak dále.

Jedná se o zlato, nebo respektive je to zlato trochu smíchané se stříbrem, je tam asi 84 % zlata, 15 % stříbra, pak se tam objevují stopové prvky mědi a železa, a to samo o sobě není třeba nějakým způsobem stabilizovat. Opasek byl ve chvíli, kdy ho nálezc našel, zmuchlaný, pravděpodobně v důsledku zemědělské činnosti, orby, kdy po něm minimálně stokrát přejel pluh. Je zázrak, že se opasek vůbec zachoval takto v celku, chybí na něm možná pár drobounkých částí plátu, jinak je ale v bezvadném stavu.