Je to přesně 200 let, co lidé „žijí“ s dinosaury. Vstup obřích plazů do dějin vědy zahájil megalosaurus

20. února roku 1824 byl formálně popsán dravý dinosaurus megalosaurus a dinosauři tak oficiálně vstoupili do dějin vědy. „Prvním vrcholem dinosauří renesance byl slavný film Jurský park. Tam byli poprvé dinosauři ukázáni jako aktivní, pohyblivá a úspěšná zvířata. Ne tedy jako nějaké evoluční omyly přírody," popisuje pro Český rozhlas Hradec Králové paleontolog Vladimír Socha.

Jdete v těchto dnech z jednoho rozhovoru do druhého. Jste za to rád?

Určitě. Protože si myslím, že důležitá výročí se mají připomínat. A dvousté výročí vědeckého objevu dinosaurů je jistě takovou příležitostí.

Připomeňme ty začátky, jaký byl onen první objev?

Sluší se říci, že fosilie, zkameněliny dinosaurů byly známé již dávno před tímto vědeckým objevením, už nějaké to tisíciletí. Po celém světě lidé náhodně objevovali úlomky kostí, se kterými si nevěděli rady. Možná některé z nich přispěly k mýtům a legendám o nejrůznějších dracích či obrech a podobně.

Ale tohle bylo představení dinosaura, neboli pravěkého živočicha, o kterém již byla přeci jen nějaká představa. Dnes jej známe jako megalosaura. To doslova z řečtiny znamená velký ještěr nebo velký plaz. Byl to středně velký až větší masožravý dinosaurus, která žil na Zemi v období střední jury, asi před 166 miliony lety.

Objevil jej reverend anglikánské církve a přírodovědec v jedné osobě William Buckland. On působil jako profesor, vyučoval geologii a paleontologii na univerzitě v Oxfordu. A v tamních sbírkách už zřejmě několik desetiletí, možná i déle, se nacházely ony zkameněliny.

Máte pocit, že již bylo vše objeveno?

Zdaleka ne. Samozřejmě jsou známé lokality, kde se už více než 100 let provádějí vykopávky, tak tam je již asi většina tehdejších druhů živočichů objevena. Ovšem existují celé oblasti světa, které zůstávají stále téměř neprobádané. Tam je problém ten, že většina dinosauřích fosilií bývá nacházena v hůře dostupných terénech, je to zkrátka náročné.

Máte nějakého svého oblíbeného dinosaura?

Asi by to byl slavný Tyrannosaurus rex. Byl jsem osobně na nalezištích těchto dinosaurů, my jsme bohužel žádného neobjevili, ale stejně bychom si nemohli žádnou kost odnést domů. Ale je pravda, že mám doma nějaké modely a hračky pro děti. Ty používám třeba i při svých vědeckých přednáškách.

Chci se zeptat, jestli nezmíníte i slepice? Protože ne každý si tohoto tvora spojí s paleontologií.

Je to tak, že dnes už většina lidí ví, že ptáci jsou blízcí příbuzní dinosaurů. Můžete tedy říci, že dinosauři vlastně vůbec nevyhynuli, protože ptáci jsou skutečně jedinou žijící přímou skupinou dinosaurů, která přežila. Ptáci se vyvinuli z malých, opeřených, teplokrevných, dravých dinosaurů, takzvaných teropodů.

Kdo tedy na dvoře chová slepice, může si říkat, že tam má takové malé dinosaury.

V podstatě ano. Od kolibříka po pštrosa, všechno to jsou, dá se říci, žijící dinosauři.

Hodně se změnili, ale jsou tady stále s námi. Můžeme říci, co se vše za těch 200 let od vstupu dinosaurů do vědy změnilo?

Vlastně úplně všechno, tam nezůstal doslova kámen na kameni. Z počátku byli dinosauři považováni jen za takové obří obdoby dnešních ještěrů, případně krokodýlů či jiných plazů.

Ale brzy se ukázalo, že například jejich nohy byly vzpřímeny pod tělem, že nebyly vybočené do stran, jako u dnešních ještěrek.

Dá se říci, že takovým prvním vrcholem této dinosauří renesance byl slavný film Jurský park. Tam byli poprvé dinosauři ukázáni jako aktivní, pohyblivá a úspěšná zvířata. Ne tedy jako nějaké evoluční omyly přírody.

Vy znáte dinosaury do nejmenších detailů, předpokládám, že není ani žádná otázka, která by vás mohla zaskočit?

Většinou mne nic nezaskočí, děti chtějí zpravidla vědět takové ty klasické rekordy, který dinosaurus byl největší či nejděsivější. Který nad kterým by vyhrál, kdyby se poprali a tak podobně. Ale na to se úplně přesně nedá odpovědět.

Ovšem radost mi udělá každý zajímavý dotaz. Protože je to určitá zpětná vazba, člověk pak má nad čím přemýšlet a ví, kde může ještě zabrat a přidat víc informací.