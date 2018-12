Snídaně, která zachvěla komunistickým režimem. Před 30 lety se Mitterand v Praze setkal s disidenty

Osm statečných a někdejší francouzský prezident François Mitterrand se před 30 lety sešli na snídani, která vešla do československých dějin. Mitterand byl vůbec prvním francouzským prezidentem, který přijel od rozpadu Rakouska-Uherska do Prahy. Jeho návštěva a setkání s disidenty významně přispěly k pádu totalitní moci v Československu. Praha 11:53 9. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Snídaně československých disidentů s francouzským prezidentem Mitterrandem | Zdroj: Velvyslanectví Francie v Praze

Ještě před odletem do Prahy François Mitterand Československému rozhlasu řekl, že se chce sejít nejen s vládnoucími politiky země, ale i s opozicí. Pozvánku dostal francouzský prezident přímo od komunistické strany.

Jak před 30 lety probíhala snídaně s Mitterrandem? Příspěvek připravil Matěj Skalický

„Pro nás to byla úžasná podpora, protože on byl první hlava státu, která se s námi setkala. Byla to jeho jasná podmínka,“ vzpomínal před lety na Radiožurnálu Petr Uhl.

„My jsme tu byli na snídani a diskutovali jsme tak dlouho, že to jeho přijetí u Husáka bylo u půl hodiny později kvůli tomu, že jednal s námi.“

Disidenti jako podmínka

Kromě něj posnídali s Mitterandem na francouzském velvyslanectví také Rudolf Battěk, Jiří Dienstbier, Miloš Hájek, Ladislav Lis, Karel Srp, Václav Malý a Václav Havel.

„François Mitterand si jako podmínku návštěvy Prahy prosadil, že se setká i s disidenty, snídaně na francouzském velvyslanectví měla proto mimořádný význam pro uznání Václava Havla jako představitele opozice, a tak se vlastně o něm dozvěděl celý svět," řekl před dvěma lety Radiožurnálu Jack Lang, bývalý francouzský ministr kultury, jehož politická kariéra je výrazně spojena s Mitterandovým prezidentstvím.

Někdejší šéf Elysejského paláce má od roku 2015 v Palácových zahradách pod Pražským hradem bustu. Uctívá muže, jehož návštěva přispěla k tomu, že jen o den později - 10. prosince 1988 - se na Škroupově náměstí v Praze uskutečnila první povolená opoziční manifestace.

Byl to další milník na československé cestě od totality ke svobodě.