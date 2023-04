Donald Trump není jediným trestně stíháným prezidentem USA. Poprvé se tak stalo už v 19. století

V roce 1872 ve Washingtonu Grant opakovaně porušil zákon tím, že jel kočárem příliš rychle. Podle historiků z Grantovy prezidentské knihovny pořádal s přáteli v ulicích „nelegální závody bryček“. Prezident Grant byl hrdina občanské války, velitel armád unie a měl moc rád koně.

V mládí je cvičil, byla to jeho vášeň. To měli společné s policistou, který ho nakonec zatkl. Černošský policista William Henry West byl taky veterán z občanské války. Tehdy mu bylo 30 let a u washingtonské policie byl rok. Policie řešila srážky kočárů s chodci a West měl za úkol hlídkovat v luxusní čtvrti Britů. Právě tam přistihl Granta při rychlé jízdě opakovaně.