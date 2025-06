Dva měsíce prázdnin už sto let. ‚Školy si je často určovaly podle zemědělských prací,‘ říká historička

Letní prázdniny sjednotil stát poprvé v roce 1925. Do té doby si každá škola určovala prázdniny sama. Děti pomáhaly na poli, a začátek školního roku se lišil podle regionu. Podle historiků šlo o další zlomový bod ve vývoji českého školství. Praha 15:57 25. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Letní prázdniny slaví letos sto let. 12. července 1925 vydalo ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že školní rok začíná 1. září a končí 30 června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení školního roku, který do té doby probíhal podle různých regionálních zvyklostí.

„Do roku 1925 měly děti prázdniny v délce zhruba pěti týdnů a začátek školního roku se lišil podle regionálních podmínek. Někde se začínalo už v září, jinde až v listopadu. Výnos ministerstva z roku 1925 to sjednotil – a právě odtud se počítá tradice dvouměsíčních prázdnin,“ říká historička Martina Halířová z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského.

Důvod výnosu nebyl výslovně uveden, ale podle Halířové šlo hlavně o potřebu sjednotit délku školního roku napříč republikou. „Každá škola si do té doby určovala prázdniny sama, často podle toho, kdy vrcholily zemědělské práce. Starší děti doma pomáhaly při žních, sklizni chmele nebo brambor.“

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

‚Co bylo zapotřebí‘

Vzpomínky na tuto dobu potvrzuje i pamětník Bohuslav Primas, který vyrůstal na statku a do školy začal chodit v roce 1942. „Jako dítě rodičů, zemědělců jsem musel dělat to, co bylo v chalupě zapotřebí. Pást krávy, dávat jim krmení, kydat hnůj a takovýto věci. O prázdninách jsme dělali žně. Pamatuju se na otce, jak sekal kosou s bachlicí, a my za ním sbírali. Já jsem vázal snopky a dělal povřísla.“

Škola podle osmdesátníka Primase trpět nesměla: „Do školy jsme chodili normálně, prázdniny byly dané. Ale jakmile skončila škola nebo přišel víkend, šlo se zase makat. Bylo to běžné,“ dodává Primas.

Přestože se letní prázdniny jako pojem objevují už ve školních řádech z tereziánské doby, jejich termíny a délka se až do dvacátých let 20. století výrazně lišily. „Například v době Marie Terezie školy často začínaly až v listopadu. Prázdniny byly stanoveny, ale záleželo na tom, kdy je místní školní rada vyhlásila. Podle potřeby regionu,“ říká Halířová.

„Dětská práce byla velkým problémem za první republiky a stát se ji snažil regulovat víc než dřívější režimy. Důležité bylo, aby děti chodily do školy, a proto se kladl důraz na povinnou docházku,“ říká Halířová.

Zatímco průmyslová práce byla dětem výslovně zakázaná, například v dolech nebo továrnách, u domácí výpomoci se přihlíželo na věk a prostředí. „Pokud dítě žilo na statku, nešlo o výdělečnou činnost, ale běžnou součást života. Tam se od starších dětí čekalo, že pomohou, třeba při žních nebo s dobytkem,“ dodává historička.

Rozhodnutí z roku 1925 ale stanovilo jasný rámec: a tento model přežil válku, komunistický režim i proměny po roce 1989. „Je to jedno z mála opatření z první republiky, které se dochovalo beze změny až do dneška,“ uzavírá Halířová.

