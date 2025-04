Dvojice turistů objevila pod Zvičinou u Dvora Králové poklad. Našla čtyři kilogramy zlatých mincí

Dvojice turistů objevila pod Zvičinou u Dvora Králové zlatý poklad. Šest stovek mincí a několik šperků objevili ve volném terénu při únorové vycházce. Celý nález váží sedm kilogramů a zaručeně zlatých mincí jsou v něm téměř čtyři kilogramy. Nálezci poklad odevzdali Muzeu Východních Čech v Hradci Králové a hodnota zlata je v tomto případě důležitější než nominální hodnota mincí, upozorňuje numismatik muzea Vojtěch Brádle. Hradec Králové 15:55 25. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odhadovaná hodnota pokladu přesahuje 7,5 milionu korun | Foto: David Taneček | Zdroj: ČTK

„Mince nejsou žádným běžným oběživem v tehdejší době, je to cíleně vybraný kov. Tam jde o to, že to jsou kolečka ze zlata, nejde o to, jestli to má hodnotu pětikoruny, desetikoruny, stokoruny ve smyslu nominálu, má to stejný význam jako šperky. Máte kus drahého kovu, tak ho ukryjete,“ říká Brádle.

Množstvím zlata, kterého jsou zaručeně téměř čtyři kilogramy, je podle vedoucího archeologického oddělení muzea Miroslava Nováka nález unikátní.

„Je to mladý nález. Jak se to stalo, nevíme, jak se to dostalo do země, taky nevíme, jak se to dostalo z ní taky ne, protože jsme u toho nebyli. Není to někde úplně volně, ale zjevně to původní majitel uložil někde, kde byl schopen to následně najít,“ popisuje Novák.

Schránky byly uloženy ve 20. století do uměle vytvořeného kamenného valu na okraji zaniklého pole zarostlého lesem. Odhadovaná hodnota pokladu přesahuje 7,5 milionu korun.

Podle odborníků může poklad souviset s vyháněním Čechů v roce 1938, poválečným odsunem německy hovořících obyvatel či s pozdější komunistickou měnovou reformou. Zvičina byla na národnostním česko-německém rozhraní.