Základ pro obnovu Československa. Před 80 lety vzniklo prozatímní státní zřízení v čele s Benešem

Na podzim 1938 Edvard Beneš po podepsání Mnichovské dohody opustil Československo. Po 15. březnu a vzniku protektorátu Čechy a Morava se pak automaticky postavil do čela formujícího se odboje. Trpělivě se na to připravoval jak se svými spolupracovníky v zahraničí, tak i v okupované vlasti.

Následovalo ale něco, co by se dalo nazvat čekáním na válku. „Ono to opravdu bylo z československé strany čekání na válku. Čekání na to, co změní stávající systém, kde nebyla moc velká šance, aby nějaký exilový orgán velmoci uznaly. To nepřicházelo v dané konstelaci v úvahu,“ vysvětlil Radiožurnálu historik Jan Němeček z Historického ústavu Akademie věd.

Pak ale přišlo 1. září 1939 a napadení Polska, které odstartovalo druhou světovou válku. A dva dny na to vstoupily do války také Velká Británie a Francie. Už v polovině října 1939 byl založen Československý národní výbor, který Francouzi i Britové uznali jako zástupce československého lidu.

9. července 1940 pak Edvard Beneš poslal britskému ministrovi zahraničí Lordu Halifaxovi dopis, že se tato organizace transformovala do prozatímního státního zřízení.

„Zřízení, které bylo tvořeno prezidentem, exilovou vládou a státní radou jako poradním orgánem. 18. července Halifax za britskou vládu odpovídá, že Velká Británie uznává československou prozatímní vládu,“ doplnil Jan Němeček. Předsedou vlády se stal Jan Šrámek a ministrem zahraničí Jan Masaryk.

V červenci 1940 se tak podařilo položit základ pro obnovu Československého státu. O rok později změnila Británie prozatímní uznání na definitivní. K tomu se následně přidaly také Spojené státy a Sovětský svaz.

Roky 1941 až 1945 pak znamenaly neustálá jednání o tom, co bude, až válka skončí. Obnova okupovaných států, hospodářská pomoc, potrestání válečných zločinců a další problémy, které bylo potřeba vyřešit. A k těmto jednáním už přicházeli představitelé československého exilu jako rovní partneři ostatních mocností.