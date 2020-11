Stejně jako před tisíci lety. Archeologové v Egyptě ukončili sezonu a zazdili hrobky

Čeští egyptologové uzavírají letošní sezónu v Abúsíru. Ve čtvrtek zazdí sklady i odkryté hrobky stejným způsobem, jako to dělali jejich stavitelé před tisíci lety. Památky tak budou zabezpečené do další sezóny. Egyptologové doufají, že se příští rok práce vrátí k normálnímu rytmu. Letos je totiž narušilo hned několik velkých problémů. Sakkára (Egypt) 9:11 26. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čeští egyptologové uzavírají letošní sezónu v Abúsíru | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Poslední den práce přichází komise, která sestává ze tří inspektorů. Ti naše hrobky a naše sklady uzavřou a my je pak zazdíme silnou zdí, abychom je zabezpečili do příští sezóny,“ popsal Radiožurnálu Muhammad Megáhid. Ten je původem egyptský archeolog, který ale už léta pracuje na Českém egyptologickém ústavu Univerzity Karlovy.

V posledních týdnech českou misi v Abúsíru vedl: „Dnešní Egypťané k tomu evidentně přistupují stejně, jako ti staří. Tehdy zazdívali hrobky nepálenými cihlami a označovali zazdívku pečetí. Jako třeba u hrobky Tutanchamona, která byla zazděná a na zdi byla pečeť s nápisem, že byla hrobka uzavřena. Dneska se na pečeť podepíše inspektor a vyznačí tam datum.“

Teď už sedí čtyřčlenný tým na terase svého domečku v Sakkáře, kde jsou čeští egyptologové ubytovaní. Práce na vykopávkách i ve skladech je u konce a čeká je už jen dokumentování nálezů.

Členové expedice Českého egyptologického ústavu Univerzity Karlovy v Abúsíru (zleva) Martin Odler, Martin Dvořák, Petr Košárek a Muhammad Megáhid | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Teď jsme tady byli pouze čtyři týdny od konce října. Byla to malá expedice, v terénu jsme pouze ověřovali jednu hypotézu, a pak ta práce probíhala hlavně ve skladech a na dokumentaci nálezů, které máme ještě z minulých sezón,“ říká archeolog Martin Odler.

Neobvyklé silné deště

Letošní sezona byla podle Muhammada Megáhida v mnoha směrech netypická, sám se s manželkou na jaře evakuoval speciálním letem do České republiky: „Na jaře jsme vlastně nepracovali. Když jsme v březnu chtěli začít, přišly do Egypta deště a záplavy. A pak hned začala epidemie koronaviru. Takže než sezona mohla začít, tak skončila. Byly to dvě katastrofy najednou.“

Jarní silné deště byly v Egyptě hodně neobvyklé. Restaurátor Martin Dvořák mi ukazuje předzahrádku a říká, že takhle zelená ještě nikdy nebyla.

„To byl jeden z cílů této expedice: zkontrolovat objekty, které máme ve správě, jestli tam ten déšť nezpůsobil výrazné poškození. Zaplaťpánbůh můžeme teď s klidným svědomím říct, že ani v hrobce Imtiho, ani v hrobce Kara, ani v hrobce Šepseskafancha, což jsou ty tři, které jsou teď otevřeny, tak k žádnému významnému poškození nedošlo,“ popsal Dvořák.

Přesto udělali několik preventivních opatření, protože situace se může opakovat. Předpověď hlásí na příští dny další silné deště. „I Egypťané říkají, že tu nic takového nezažili, profesor Bareš, který sem jezdí padesát roků, tak také říkal, že tu nic podobného nezažil,“ dodal Dvořák.

Ve čtvrtek zazdí sklady i odkryté hrobky stejným způsobem, jako to dělali jejich stavitelé před tisíci lety. Památky tak budou zabezpečené do další sezóny | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

Letošní egyptologická sezona měla ale ještě jeden zajímavý rozměr: unikátní výstavu Sluneční králové v pražském Národním muzeu, na kterou zapůjčil exponáty Egypt.

„My jsme tu byli v srpnu na týden s Muhammadem Megáhidem a Petrem Košárkem jako takový český tým. Měli jsme za úkol zkontrolovat exponáty a převzít je – v jakém jsou stavu, jestli tam není nějaký problém -, takže nám za pět dní prošlo rukama všech těch asi 90 exponátů, což byl na jednu stranu jeden z nejhezčích zážitků, na druhou stranu ale jedna z největších zodpovědností,“ líčí letní práci v Káhiře Martin Dvořák.

Výstava ale měla smůlu, že byla zahájená na prahu nové vlny koronaviru v České republice. „Pak byla otevřená měsíc a bohužel kvůli situaci s koronavirem je od té doby zavřená. Když to dobře dopadne, tak snad od příštího pondělí by mohla být zase otevřená, a česká strana požádala egyptskou o prodloužení té zápůjčky,“ dodal Dvořák.

Všichni z českého týmu svorně doufají, že příští sezona už bude normální, a že až rozbijí ochranné zdi - pochopitelně pod dohledem egyptských inspektorů -, nebudou je muset hned tak stavět znovu.

