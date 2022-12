Příprava na posmrtný život byla zásadní. Objev portrétů mumií v Egyptě vydává další tajemství

Poprvé za víc než sto let objevili vědci v Egyptě portréty starověkých mumií. Až nečekaně realistické podobizny se objevily při výzkumu hrobek u egyptského Fajjúmu jihozápadně od Káhiry. Jaromír Krejčí z Českého egyptologického ústavu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy prozrazuje, jestli může tento objev posunout i moderní technologie, které egyptologům pomáhají. Experiment Egypt 9:33 18. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Faraon Tutanchamon ve výjevu na opěrce křesla | Foto: agsaz / Shutterstock.com

Obrazy v hrobkách byly z doby mezi prvním stoletím před naším letopočtem a prvním stoletím našeho letopočtu, tedy z takzvaného helénistického a římského období, kdy Egyptu vládli řečtí Ptolemaiovci a Římané.

Příprava na posmrtný život

Obrazy mají výjimečnou historickou i uměleckou hodnotu. V čem jsou cenné z historického hlediska?

Důležité jsou právě kvůli tomu, že dokládají propojení mezi řecko-římskou helénistickou a egyptskou kulturou, protože byly používány v rámci mumifikačního procesu.

Byly součástí mumifikovaných ostatků obyvatel především této oblasti Fajjúmu.

Zmínili jsme i tu uměleckou hodnotu. V čem jsou ty portréty významné v tomto směru?

Jsou velmi realistické, zobrazují právě ty pohřbené mumifikované lidi ve všech detailech. Ukazují účesy, šperky, oblečení. Kresby jsou velmi kvalitní.

Spojení toho a onoho světa

Portréty nám můžou pomoci lépe pochopit i to, jak starověcí lidé v těchto dobách chápali svět. V čem?

V této specifické době vidíme propojování řecko-římského života a staroegyptských představ, především náboženských.

Vidíme, stejně jako v případě dalších kulturních fenoménů, třeba architektury, propojení těchto dvou sfér. Život na tomto světě byl vlastně přípravou na onen věčný blažený život.

Právě mumifikace, zachování těla, podoby člověka a jeho jména plus dalších věcí, to všechno bylo jednou z důležitých podmínek věčného blaženého světa na onom světě po smrti. Bylo to důležité zajistit co nejlépe pohřeb a všechny pohřební zvyklosti, a to přesně podle pravidel tak, aby se tam ten člověk mohl dostat.

Jak ti lidé vypadali?

Moderní technologie nám dnes umožňují mnohdy rekonstruovat, jak lidé v minulosti vypadali. Mohly by tyto poměrně realistické obrazy nějak posunout tuto disciplínu? Například ukázat nakolik ty rekonstrukce odpovídají realitě.

Určitě, ty mumifikované ostatky lidí, kteří byli zobrazeni na těchto faraonských portrétech, byly scanovány, tam odpovídá věk a samozřejmě pohlaví. My samozřejmě používáme v dnešní době různé moderní prostředky na rekonstrukci podoby lidí.

Náš Ústav na toto téma uspořádal výstavu k dvojitému výročí významných objevů dvou set let rozluštěné hieroglyfického písma a sto let objevení Tutanchamonovy hrobky.

V Karolinu potrvá do konce roku 2022. Prezentujeme tam výsledky CT snímkování a pak rekonstrukce podoby panovníky Tutanchamona. Takže určitě můžou tyto faraónské portréty při rekonstrukci podoby těchto lidí pomoci.

