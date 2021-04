‚Pachatel od psacího stolu.‘ Před 60 lety stanul před izraelským soudem Adolf Eichmann

„Ve vyšetřovacím táboře izraelské tajné služby sedí v malé vězeňské cele bez oken vychrtlý téměř holohlavý muž. Je to Adolf Eichmann,“ tak začínal pořad, který na jaře 1961 v předvečer procesu s Adolfem Eichmannem odvysílal Československý rozhlas.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Před 60 lety stanul před soudem v Izraeli Adolf Eichmann. Více si poslechněte v reportáži Lucie Korcové

Pozornost celého světa byla v těch dnech upřená do izraelského Jeruzaléma, kde před soudním tribunálem stanul muž, který nesl plnou zodpovědnost za holocaust.

„Proces ukazoval, jakým způsobem se má právně postupovat proti podobným zločincům, kterých ještě stále žilo v západní Evropě a v Jižní Americe stovky. Zásadní otázka byla, jak s jejich zločiny zacházet z hlediska prokazování viny. Většina lidí, jako byl Eichmann, nikdy osobně nespáchala vraždu. Oni byli ti takzvaní pachatelé od psacího stolu,“ popsal Radiožurnálu historik z Historického ústavu Akademie věd Vojtěch Kyncl.

Lidické děti byly jediné konkrétní oběti jmenované v obžalobě Adolfa Eichmanna, říká historik Číst článek

Na straně obžaloby vypovídalo více než sto svědků. Popisovali zatýkání a deportace židů, které Eichmann v pozadí organizoval. „Svědci vypovídali o vyhlazovacích táborech, o tom, kde se nacházeli, jak probíhali transporty, jak probíhalo ale i samotné zplynování tisíců lidí, kteří přijížděli například do Osvětimi II Birkenau,“ vysvětlil Vojtěch Kyncl.

Jednou z těch, kteří proces s napětím sledovali, byla i Michal Efrat. Její otec zemřel v Terezíně, matka v Bergen Belsenu. Ona sama přežila vyhlazovací tábor Osvětim a začátkem roku 1949 odjela do Izraele. Až do procesu s Adolfem Eichmannem o zážitcích z války nemluvila. Díky výpovědi svědků se v Izraeli změnil pohled na oběti holokaustu.

Neprojevil lítost

„Nechtěli vědět, co se stalo v Evropě. Až do Eichmannova procesu, kdy přišli svědci a mluvili v rádiu, tak se nás potom ptali: ‚Proč jste nemluvili?‘ A tak jsem řekla: ‚Vy jste se ptali?‘ Pak jim to došlo, co jsme prodělali,“ vzpomínala pro projekt Paměť národa.

Soud s Adolfem Eichmannem | Foto: Yad Vashem

Obhájce se snažil dokázat, že Eichmann byl pouze bezvýznamnou postavou celé vražedné nacistické mašinérie. To se mu ale nepodařilo. Bylo nezpochybnitelné, že řídil celý aparát, který měl na svědomí miliony životů.

Před 60 lety agenti Mosadu zatkli Adolfa Eichmanna. Z Argentiny ho propašovali jako stevarda Číst článek

„Eichmann se snažil po celou dobu svojí vinu na holokaustu zmenšovat. Pokud proti němu nebyly přímé důkazy, které se střádaly teprve postupně v průběhu procesu, tak rozhodně neříkal informace, které by byly navíc, a které by byly v jeho neprospěch,“ upozornil historik Vojtěch Kyncl.

„V životě bylo pro mě nejdůležitější poslouchat rozkazy,“ věta, kterou se Eichmann ve svých pamětech snažil zbavit viny za smrt šesti milionů židů.

V prosinci 1961 ho izraelský civilní soud odsoudil k smrti oběšením. Dodnes je to jediný trest smrti vykonaný civilním soudem v dějinách Izraele. Adolf Eichmann byl oběšen v červnu 1962. Až do své smrti neprojevil žádnou lítost nad svými zločiny.