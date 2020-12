V Paříži jde do dražby část původního schodiště Eiffelovy věže. Stát by měla až milion korun

Je to malebná věc vysoká asi 2,5 metru. Milionový dárek, který by se pod stromečkem nepochybně vyjímal, ale osvědčil by se už při zdobení, přesněji při nasazování špice na stromečku. Řeč je o části původního točitého schodiště z Eiffelovy věže, která jde odpoledne do dražby v Paříži.

Paříž 9:27 1. prosince 2020