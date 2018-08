Před 41 lety zemřel Elvis Presley. Někteří lidé dál věří, že žije a schovává se před mafií nebo slávou

Konspirační teorie vznikají neustále a mohou být nebezpečné. Ta, o které teď bude řeč, existuje už čtyři desetiletí a byla by spíš úsměvná, kdyby se netýkala smutného tématu. Jejím základem je víra, že král rokenrolu Elvis Presley je stále naživu, ačkoli na svém náhrobku v americkém Memphisu má datum úmrtí 16. srpna 1977. Memphis 13:10 16. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náhrobek Elvise Presleyho v Gracelandu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Ten náhrobek najdete na zahradě jeho rezidence, ze které se stalo muzeum prodchnuté jeho hudbou a také druhý nejnavštěvovanější objekt ve Spojených státech po Bílém domě.

Před 41 lety zemřel Král rokenrolu Elvis Presley. Někteří lidé ale věří, že stále žije.

Elvis Presley ho po prvních komerčních úspěších koupil pro sebe a své rodiče a přesně před 41 lety tady ve své koupelně zemřel na zástavu srdce. Tedy tak aspoň zní oficiální verze.

„Nerad to říkám, ale Elvis už opravdu není mezi námi, i když jeho duch je tu samozřejmě pořád. Tenkrát jsem ho před domem viděl v rakvi a můj otec, u kterého celý život nakupoval oblečení, říkal, že tam ležel celý vystrojený. Tady není úniku, už s námi prostě není. A jestli někdo věří, že je Elvis stále naživu, tak sní o bílých Vánocích, jak říkáme tady na jihu,“ ujišťuje Radiožurnál Hal Lansky, který se s Presleym znal osobně a tady v Memphisu mu teď patří zmíněný otcův podnik, který pro zpěváka po jeho celou kariéru šil oblečení.

Presleyho dům a muzeum Graceland | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Divoké teorie

Ovšem mezi Elvisovými fanoušky stále kolují mnohdy dost divoké teorie o tom, že „král“ je naživu a čím to lze dokázat. Pochopitelně tomu nevěří zdaleka všichni, jak se dá snadno ověřit mezi návštěvníky Gracelandu, jak se jmenuje Presleyho dům a muzeum.

Přece by se takovou dobu neschovával, dovídám se například. Jenže právě na tom je jedna z konspiračních teorií založena. Hovoří o tom, že Presley musel fingovat svou smrt, aby unikl té skutečné, protože byl zapleten do mafiánského případu vyšetřovaného FBI. Méně dobrodružné vysvětlení zní, že Elvis zkrátka potřeboval uniknout své slávě a žít klidněji.

Důkazy

Hal Lansky se s Presleym znal osobně a v Memphisu mu teď patří původně otcův podnik, který pro zpěváka po celou kariéru šil oblečení. | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

„Lidi uvěří ledasčemu. Můj kamarád byl tehdy jedním z reportérů, kteří měli možnost vejít do místnosti a spatřit Elvise v rakvi, aby to zdokumentovali. Věřím mu na sto procent. Lokální zpravodajové pak vyšli ven a nemohli se shodnout na tom, co vlastně měl Elvis na sobě, tak se tam vrátili a nechali si znovu otevřít rakev, aby si to ověřili. Znám se taky s jeho spolužákem ze střední školy i s jeho fotbalovým spoluhráčem z té doby a ti mi vyprávěli hodně příhod, takže není pochyb o tom, že zemřel v roce 1977,“ říká o Presleym Jimmy Ogle, memphiský patriot a historik. Patří mezi ty, kteří se jen usmívají důkazům konspirátorů o tom, že Elvis svou smrt přežil.

A že jich není málo: z letiště v Memphisu prý v den jeho smrti odlétal jemu podobný muž a použil jeho oblíbený pseudonym. Podoba prostředního jména na Presleyho hrobě je prý záměrně zkomolená, což má být vzkaz, že svou smrt jen hrál.

V den svých 82. narozenin se loni vrátil do Gracelandu, své rezidence v Memphisu, a je coby tajemný muž v černých brýlích a s bílým plnovousem zachycen na fotce s ochrankou v pozadí. Nebo další oblíbený důkaz - shodou okolností se prý ocitl v záběru při natáčení letištní scény filmu Sám doma. Uvěřit tomu, že Elvis není mrtev, jde snadno, výběr z konspiračních teorií je opravdu pestrý.

Elvisův Cadillac Fleetwood z roku 1955 | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas