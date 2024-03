Stalin jí dal medaili, pak skončila v gulagu. Příběh Evženie Věsnikové odkryli historici téměř náhodou

Náhody historikům přejí. Jedna taková vedla k odhalení neznámého příběhu Evženie Věsnikové rozené Němečkové. Ta dostala v roce 1936 medaili od Stalina a pár měsíců na to skončila v gulagu. Vdala se totiž za rudého komisaře Věsnika, který byl sice vlivným bolševikem, ovšem jak už to v Rusku bývá, skončil na popravišti a jeho manželka v pracovním táboře a ve vyhnanství. V Moskvě stále žije jejich vnuk Anton. Praha 8:34 31. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evženie Věsniková na portrétu nakresleném jejím bratrem Konstantinem | Foto: Archiv rodiny Věsnikových | Zdroj: Gulag.cz

Spletitý příběh objevil náhodou zakladatel projektu Gulag.cz a předseda české pobočky ruského sdružení Memorial Štěpán Černoušek.

„Když jsme byli před 2,5 lety na expedici v Kazachstánu a dokumentovali gulagy, dojeli jsme i na místo bývalého ženského tábora Alžir. V muzeu jsme narazili na jména tří žen s českým původem. Mě to velmi zaujalo a řekl jsem si, co je to za ženy, to musím něco vypátrat,“ vypráví Černoušek.

„V muzeu měli pár strohých údajů. Jméno, narození a u Jevgenie Věsnik poznámku, že pocházela ze Žitomiru. O městě vím, že tam žila velká česká komunita, takže jsem se ponořil do genealogických ruských a ukrajinských webů. Našel jsem, že se za svobodna jmenovala Němečková, napsal jsem správcům webu o víc informací a jednoho dne mi přišel dopis od vnuka paní Němečkové, od Antona Věsnika.“

K jeho překvapení ale dopis z Moskvy vůbec nesouvisel s jeho pátráním v genealogických databázích, všechno bylo jinak. „Zatímco já jsem se snažil nahnat potomky Evženie, oni sami dohnali mě. Tento Anton Věsnik totiž přijel do stejného muzea v Kazachstánu, kde jsme byli my. Pátral tam po své babičce. A když mu řekli, že jsem se o to zajímal i já, dali mu moji adresu a takhle jsme se potkali,“ pokračuje.

„On dneska žije v Moskvě a řekl mi spoustu detailů nejenom o své babičce, ale celé široké rodině. Taky mi řekl, že babička Evženie byla sestřenicí Zdeňka Němečka a to jsem šel do kolen,“ popisuje Černoušek.

Rodina Němečkových

Zdeněk Němeček byl totiž významný československý legionář, spisovatel, odbojář a diplomat, který po komunistickém převratu utekl do Spojených států. Do carského Ruska se dostal kolem roku 1910 jako zaměstnanec firmy Laurin a Klement a se svojí sestřenicí Evženií byl až do jejího zatčení v pravidelném kontaktu.

Celá široká rodina patřila mezi vlivné osoby, byli to kněží, umělci, diplomaté. Někteří odjeli z Ruska s bělogvardějci zpět do Československa, z jiných se stali komunisté a mnohdy nedopadli dobře. Kromě Evženie skončil v Gulagu například i její bratr Konstantin Němeček.

Během Velkého teroru soudruha Věsnika bolševici popravili, jeho ženu jako manželku vlastizrádce poslali do gulagu a vyhnanství. Jejich syna Jevgenie odvezla policie, podařilo se mu ale při transportu utéct a život mu zachránili známí jeho otce, včetně tehdejší formální hlavy Sovětského svazu Michaila Kalinina.

Po válce se Jevgenij stal významným sovětským hercem s titulem Národní umělec. O své minulosti ale do rozpadu Sovětského svazu nemluvil, aby neublížil slibné kariéře. Také Evženie Němečková nikdy žádné vzpomínky na gulag nesepsala, podle vnuka Antona všechny písemnosti spálila a snažila se zapomenout. Anton Věsnik se naopak snaží detaily rodinné historie vypátrat a nehledě na současnou válku shání informace i z české strany.

