Explosia slaví 100 let. S výrobou trhavin pomáhají v chemičce i řemeny z kůže argentinských býků

Pardubická chemička Explosia ze Semtína u Pardubic letos slaví 100 let. Její předchůdkyně Československá akciová továrna na látky výbušné vznikla 23. března 1920. Firmu proslavila hlavně plastická výbušnina Semtex, která vznikla koncem padesátých let. A stala se jedním z nejznámějších českých výrobků ve světě. Za dobu existence Explosie ji ale také postihlo několik havárií. Pardubice 18:34 30. května 2020

Mluvčí chemičky Explosia Martin Vencl přinesl ukázat Semtex | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Bylo to 24. března roku 1920, kdy zasedala ustavující valná hromada Akciové továrny na látky výbušné. Ty se tam začaly vyrábět přibližně v roce 1921, protože nějaký čas trvalo, než se továrna vybudovala,“ popisuje počátky existence pardubické chemičky Explosia její mluvčí Martin Vencl pro Český rozhlas Pardubice.

Továrna v Pardubicích vůbec stát nemusela. Pro její stavbu připadaly v úvahu také pozemky na Kolínsku.

„Tehdejší projektant architekt Ježek cestoval z Pardubic do Lázní Bohdaneč a zahlédl plácek, který by pro továrnu nebyl úplně špatný. A tak začal zjišťovat, co je to za místo, že tam je nějaký statek a že půda, která tam je, tak není úplně vhodná pro zemědělství. Místo bylo poblíž železnice, poblíž vody, tedy ideální,“ vypráví Vencl.

Rok 2020 měl být ve znamení oslav 100 let existence továrny, což ale zkomplikovala epidemie koronaviru. „Chtěli jsme slavit. Ale musíme to posunout a oslavy trochu zmírnit. Jedním z prvkům oslav je třeba vydání knížky ke sto letům,“ říká mluvčí chemičky.

Plastická trhavina Semtex 1A | Zdroj: Explosia a. s.

Asi neznámějším výrobkem chemičky Explosia nejenom u nás, ale po celém světě je plastická trhavina Semtex. Zdaleka to ale není vše, co se v Semtíně vyrábí.

„Výroba se dá rozdělit na tři části. To jsou trhaviny, které se používají třeba v kamenolomech. Druhou částí jsou střeliviny, to je střelný prach, třeba do historických zbraní, nebo prach, který se používá do utahovačů pásů v autech. Málokdo ví, že v bezpečnostních utahovačích je střelný prach, který se aktivuje v okamžiku nehody. A třetí částí výroby jsou speciality a velkorážová munice třeba do houfnic. A mezi speciality patří třeba i Semtex,“ popisuje Vencl.

Kolik stojí Semtex

„To je složitá otázka. Ty ceny se pohybují různě podle druhu. Podle toho jestli jde o tu primární kostku Semtexu, nebo jsme s tím měli další práce při zpracování. Ta částka je možná nižší, než by se zdálo. Řekněme, že to jsou řády stovek korun za kilo,“ říká mluvčí chemičky.

Před několika lety přišla Explosia na trh také s antivýbušninou Dezintegrátor. Uplatnění našla při likvidaci podezřelých zavazadel na letišti. „Zezadu byste dal rozbušku, a pokud byste ji odpálil, tak z přední části vylétne hmotný mrak z částic. A jeho úkolem je udělat díru do případného podezřelého kufru,“ popisuje jeho funkci Vencl.

Havárie v Explosii Nejtragičtější havárie se stala roku 1944, kdy se v sušárně puškového prachu vznítil střelný prach, což způsobilo výbuch. Zahynulo tehdy deset dělníků. Pamětníci jej připisují sabotážní akci českých odbojářů. V roce 1929 pak při dvou výbuších během čtyř dnů zemřelo sedm lidí. V posledních letech se k nejhorším řadí výbuch z dubna 2011, který zničil dva železobetonové podzemní objekty a další budovy poškodil. V objektu se vyráběl Perunit, což je trhavina dynamitového typu. Exploze usmrtila čtyři lidi, dalších devět se zranilo. Loni v listopadu pak požár a výbuch v budově, v níž se suší střelný prach, zapříčinil smrt jednoho člověka kvůli popáleninám a zranění tří dalších.

Areál společnosti Explosia zaujme souvislým stromovým porostem, který v továrním provozu není úplně obvyklý.

„Je to takový národní park. To je jedna z věcí, na které jsem se těšil, že až přijdu do Explosie, že se budu chodit procházet po areálu. Ale toho času není tolik,“ směje se Vencl a dodává: „Samozřejmě to má bezpečnostní účel. Když dojde k nehodě, tak stromy mají za úkol zmírnit šíření tlakové vlny.“

Velkou zajímavostí ve výrobě jsou původní stroje na zpracování trhavin. Takzvané koloběhy jsou dva pětitunové válce, které mísí trhavinu a dodnes neexistuje lepší způsob výroby v poměru ceny a výkonu. Za zmínku stojí i fakt, že vše je původní, včetně motorů, převodů, hřídelí i řemenů z kůže argentinských býků.

„To je naprosto úžasné, že tam něco takhle sto let funguje. A to pozor, ty stroje přišly z válečných reparací, takže před sto lety nebyly nové. A dodnes jsou schopné fungovat,“ uzavírá Vencl.