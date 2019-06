FTVS slaví 60 let od připojení k Univerzitě Karlově. Za tuhé normalizace ji mohla studovat i Čáslavská

„Tady máme galerii děkanů, to ale není tak důležité. Tohle je zajímavá fotka – Alexej Čepička otvírá Institut tělesné výchovy a sportu,“ ukazuje reportérovi Radiožurnálu na fakultní chodbě ve druhém patře profesor Marek Waic význačného komunistického funkcionáře Čepičku, tehdy už bývalého ministra, na snímku z roku 1953.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 S profesorem Markem Waicem o historii FTVS natáčel reportér Radiožurnálu Jan Suchan. Poslechněte si celý příspěvek

„Souviselo to s rokem předcházejícím, kdy se sovětští sportovci poprvé zúčastnili olympijských her. V neoficiálním hodnocení národů byli druzí, do první desítky se ještě vešli maďarští reprezentanti a také reprezentanti Československa,“ připomíná profesor Waic slavné Helsinky 1952, kde manželé Zátopkovi vybojovali čtyři zlaté medaile.

„To vedlo jak Stalinskou, tak Gottwaldovskou oligarchii k tomu, že úspěchy ve sportu dokazují úspěchy společenského systému, proto byl v roce 1953 po sovětském vzoru – jak jinak – zřízen Institut tělesné výchovy a sportu…“

Ten tehdy vychovával hlavně odborníky na armádní tělovýchovu, od přechodu pod Univerzitu Karlovu v roce 1959 pak až dosud vzdělává především učitele tělesné výchovy a trenéry.

Řada sportovních legend

Gymnasté plánují národní tréninkové centrum. Má vyrůst ve Stromovce, ponese jméno Věry Čáslavské Číst článek

Postupně se FTVS stala významnou také pro studium sportovní psychologie, fyzioterapie a po pádu komunismu se přidaly i manažerské obory. Za celou tu dobu prošla fakultou spoustu sportovních legend.

„Za všechny bych asi jmenoval Věru Čáslavskou, která naší fakultu studovala už jako signatářka Dva tisíce slov, kdy nemohla ani trénovat. Přišla za tehdejším předsedou ČSTV Antonínem Himlem – jak sama vzpomínala – v oblečení, které zdůrazňovalo, jaká je pěkná. Podařilo se jí ho přesvědčit, on zaintervenoval, aby byla přijata a díky tomu mohla vystudovat FTVS i v dobách hluboké normalizace,“ dodává.

Věra Čáslavská ale byla jen jedna z řady olympijských vítězů a mistrů světa, kteří vystudovali školu, jež si teď připomíná 60. výročí připojení k Univerzitě Karlově.