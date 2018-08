Podívejte se na dosud neznámé záběry ze srpnové okupace. Natočil je finský student a film schovával 50 let

Dosud nepublikované záběry z pražských ulic v prvních dnech srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy přivezl do Prahy finský podnikatel Alpo Collanus. Jako student si vyjel s kamarády do Československa, kde je zastihla sovětská okupace. Českému rozhlasu při této příležitosti poskytl exkluzivní rozhovor. Video Praha 9:20 19. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Alpo Collanus a jeho dva kamarádi se v létě 1968 rozhodli, že bude pěkné trochu poznat život a kulturu ve střední Evropě. Také finská marka se dala na černém trhu dobře směnit. Díky tomu si mohli v zemích socialistického bloku dovolit více než třeba ve Švédsku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý příspěvek o exkluzivních záběrech

Měla to být jen dobrodružná cesta volkswagenem broukem jednoho z kolegů. Poznat vrstevníky z jiných zemí. Ochutnat jinou kuchyni a zkrátka si užívat. Netušili, že cesta bude dobrodružnější, než si vysnili.

„První večer, když jsme přijeli do Prahy, jsme se ubytovali v kempu, a pak jeli tramvají do centra. Dali jsme si večeři a vypili několik piv. Když jsme po půlnoci odcházeli, číšníci nám říkali, že přijeli Rusové. To je dobrý fór, říkali jsme jim,“ popisuje svůj zážitek Collanus.

„Když jsme ale vyšli z té hospody, viděli jsme na náměstí hloučky lidí, jak se o něčem horečně baví. Zvony ve městě začaly zvonit. Slyšeli jsme hukot letadel. Tehdy jsme nevěděli, že to jsou antonovy a že přivážejí vojáky a techniku na pražské letiště,“ dodává.

‚Invaze, která nenarazila na žádný vojenský odpor.‘ Německý i rakouský tisk připomínají srpen 1968 Číst článek

Tanky, vojáci, barikády

Ráno za svítání se kamarádi vydali do města a potkávali velmi nazlobené lidi. Pak uviděli první tanky. Alpo Collanus si pamatuje, že přijeli autem někam k budově Československého rozhlasu, když přijeli první tanky. Pamatuje si, že ulice mírně stoupala a byla dlážděná.

Kamarádi si z prázdninové cesty pořizovali filmové klipy, které byly ještě v NDR plné rozpustilých kousků. Úplná změna v dramaturgii ale nastává právě v Československu.

Mladí kluci si chtěli natočit krásnou Prahu a potkávat nové lidi, místo toho jsou na filmu zachycené tanky, pochodující ruští vojáci, zničená auta, barikády a hanlivé nápisy vyzývající okupanty k návratu na sovětské celiny.

Alpo Collanus a jeho kamarádi si uvědomovali, že to, co viděli a natočili, je citlivá záležitost. Rozhodli se proto film schovat před celníky.

'Propašovali jsme ho'

„Museli jsme odjet už 22. srpna. Měli jsme víza jen na pár dnů. Předpokládali jsme, že nás budou celníci prohledávat, až pojedeme zpátky přes Maďarsko, Československo a Polsko.

Rozhodli jsme se tedy film schovat. Dali jsme nevyvolaný materiál do igelitového sáčku a schovali ho za přední světlomet. A povedlo se to. Propašovali jsme ho,“ vysvětluje.

Podívejte se na vítězné snímky soutěže o nejlepší fotografii z roku 1968. Další fotky nabídne výstava Číst článek

Finská televize ale nechtěla záběry odvysílat. Uplatňovala něco jako autocenzuru a Finsko tehdy chtělo mít dobré vztahy jak se Západem, tak se Sovětským svazem.

Otec panu Alpovi poradil, ať raději žádné záběry z Československa nezveřejňuje, a proto ho poslechl.

Až teď po 50 letech si řekl, že zajde na českou ambasádu v Helsinkách a předá film českým médiím. Finské televize nekontaktoval. Podle pana Alpa nastal čas, aby v Česku viděli, co tehdy s kamarády v Praze v srpnu 1968 natočil.

Alpo Collanus bude také hostem Studia 68, který Radiožurnál a Český rozhlas PLUS vysílá v noci na 21. srpna.