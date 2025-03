Fotografie s vnuky nebo v roli plavčíka. V Národním archivu uchovávají alba Tomáše Garrigua Masaryka

Památníky připomínající prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka může v ulicích českých a moravských měst vidět každý. Pak jsou tu ale neviditelné pomníky ukryté v depozitářích. A letos 19. září se bude slavnostně rozlepovat obálka s údajnými posledními slovy TGM. Seriál Praha 10:56 20. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Garrigue Masaryk | Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Národní archiv na Chodovci se pyšní několika předměty, které dříve patřily Tomáši Garriguovi Masarykovi. Mimo jiné mají v archivu Bibli v černé vazbě a se zlatou ořízkou, která ležela prezidentovi na stole v Lánech.

V depozitáři, kam se vstupuje v bílých rukavičkách, rovněž uchovávají mnoho prezidentových fotografií. Jsou uloženy v albech, které pravděpodobně pocházejí z pozůstalosti Olgy Masarykové.

Na fotografiích je zachycen Masaryk, jak si hraje se svými vnuky nebo na ně dohlíží jako plavčík na koupališti. Jsou zde ale také například fotografie Karla Čapka dřímajícího pod stromem s bekovkou staženou přes obličej.

Na odkazu Tomáše Garrigua Masaryka se v archivu stále pracuje. „Fond je poměrně rozsáhlý, další fondy se k nám dostávají postupně. Poslední vlna byla předminulý rok. Teprve teď jsme se do toho pustili, do otevření obálky, 19. září by to mělo být hotovo,“ říká archivářka Šárka Steinová. „Archivní práce je trošku detektivní práce, postupně se dokumenty poskládávají,“ dodává .

K pokračování této detektivky nás pozve Šárka Steinová z Národního archivu v příštím díle, kdy otevřeme deníkové zápisky osobního tajemníka prezidenta Masaryka.

Archivářka Šárka Steinová | Foto: Tomáš Černý | Zdroj: Český rozhlas