Před 50 lety zemřel první rozhlasový zahraniční reportér Gel, informoval o Norimberském procesu

František Gel začínal jako brněnský dopisovatel pražského časopisu Soudní síň. Studoval sice práva, ale víc než právní teorie ho zajímalo dění v justičních palácích. Jako mladého autora postřehů ze soudních přelíčení si ho všiml zkušený soudničkář a jeho pozdější kolega.

„Tak jsem i začal k soudu chodit a zajímalo mě to víc než římské právo. A abych to vzal stručně, tam si mně všiml Rudolf Těsnohlídek, autor libreta k Lišce Bystroušce. Jednoho dne se mne zeptal, jestli bych ho nechtěl zastupovat, když bude na dovolené,“ vzpomínal na své začátky Gel.

Nakonec František Gel nastoupil v roce 1924 jako redaktor v brněnských Lidových novinách. Po necelých deseti letech přešel do pražského vydavatelství Melantrich. Po vypuknutí druhé světové války odešel do Francie a stal se válečným reportérem.

Do Československého rozhlasu nastoupil v srpnu 1945 a ten ho vyslal do Norimberka sledovat proces s nacistickými zločinci.

Záznam momentu, kdy obžalovaní odmítali svou vinu, je unikátní nahrávkou části zpravodajství Františka Gela z procesu. Zpráv ze soudní síně v Norimberku poslal František Gel stovky.

Mezi posluchači byly jeho reportáže velmi populární. Po letech ale skromně říkal, že to nebylo kvůli jemu samotnému.

„Ten proces se velmi poslouchal ne proto, že ho dělal nějaký František Gel, ale proto, že

to byl poprvé po šesti letech hrozného útlaku hlas spravedlnosti.“

Po skončení války a Norimberského procesu se František Gel věnoval tvorbě rozhlasových pásem o významných osobnostech a vědeckých tématech. Při jejich přípravě byl velmi důkladný a často chtěl říct víc, než mu dovolovala maximální délka pořadu.

„Pořád mám dojem, že o tom nevím dost, což je veliké riziko, protože pak člověk přetahuje a pak se to musí krátit a to bolí. Když člověk škrtá ze své práce, posluchač neví, o jaké perly přišel, takže ho to nebolí,“ říkal Gel.

Do roku 1953 působil v Československém rozhlase, kde také připravoval mladé adepty rozhlasové práce.

„Nějakou dobu potom, co se proslavil Norimberským procesem, začal být novému vedení rozhlasu nepohodlný. Zkrátka ho nechtěli mít ve vysílání. A tak tehdy bolševik vymyslel, že z Gela udělá učitele. Takže byl pedagogem mnohem dřív, než byl jmenován profesorem na Karlově univerzitě. Zkrátka byla mu svěřena parta nezvedených začátečníků ve zpravodajství a on to vychovával,“ vzpomínala jeho žačka, také pozdější zahraniční zpravodajka Věra Heroldová- Šťovíčková.

František Gel byl na konci své kariéry profesorem žurnalistiky na Karlově univerzitě a také překladatelem. Díky němu si můžeme v češtině přečíst třeba Twainova Dobrodružství Toma Sawyera nebo Remarqueův román Na západní frontě klid.