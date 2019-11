Před 30 lety se rozezněly sirény a začala generální stávka. Zapojily se do ní tři čtvrtiny Čechoslováků

Stávku, které se zúčastnily tři čtvrtiny všech Čechoslováků, ohlásil v pravé poledne na mnoha místech zvuk sirén.

„Jmenuji se Josef Judas, jsem z mládežnického kolektivu ze závodu VOKD. Chtěl bych celému národu říct, že hornická Ostrava a ocelové srdce republiky je s národem,“ zaznělo 27. listopadu 1989.

Ovšem ten den neprotestovali pouze horníci v Ostravě. Po poledni stávkující zaplnili náměstí po celé republice. Část lidí místo do práce dorazila demonstrovat na Václavské náměstí.

„Václavské náměstí, dvanáct hodin a deset minut. Těžko odhadnout, kolik lidí se dnes sešlo. I v tuto chvíli sem proudí další zástupy, zaplněny jsou i přilehlé ulice, pokud dohlédneme. Lidská řeka se od sochy svatého Václava rozlila až hluboko pod Můstek. Hesla na transparentech nám ukazují, odkud všichni přišli podpořit základní požadavky studentů a Občanského fóra. Jako třeba podniky z Dukov, Rudý Letov,“ zaznělo v reportáži Československého rozhlasu od reportérů Jany Havligerové a Stanislava Bendy dne 27. listopadu 1989.

Protestujících bylo na Václavském náměstí 300 tisíc. „To, co se tady děje, na to se těším celý život. Celý život jsem se těšil a už jsem přestával doufat, že se něčeho takového dočkám,“ uvedl před třiceti lety jeden z protestujících, dělník Miloš Pařez, který do Prahy přijel se svými kolegy z Kolína.

Dvě hlavní hesla

Stávka měla dvě hlavní hesla: „Konec vlády jedné strany“ a „Svobodné volby“. Poprvé tak zazněl veřejný požadavek na zrušení vedoucí úlohy KSČ. Protestující zároveň požadovali to, aby se vyšetřil nedávný zásah proti lidem na Národní třídě.

Stávka byla mohutná. V Praze nejezdilo metro a zavřené byly i obchody, včetně například samoobsluhy na Michelské ulici.

„Měli jsme poradu se zaměstnanci. Většina se jich vyjádřila tak, že jdou do stávky, a tak chtějí ve 12 hodin zavřít,“ oznámil tehdy vedoucí samoobsluhy.

Tou dobou ale stále pracovala Státní bezpečnost a od rána se snažila veřejné mínění zvrátit a zdiskreditovat předáky Občanského fóra.

‚Zadání diskreditovat‘

„Automobily rozvážely po Praze dezinformační letáky a takové ty stručné informace, kdo je Václav Havel, kde byly samé nepravdy. Je vidět, že státní bezpečnost stále pracovala na plné obrátky a ještě pořád měla zadání diskreditovat Občanské hnutí,“ popsal tehdejší situaci historik Jiří Suk.

Generální stávka měla ovšem úspěch. Ještě ten den večer se posluchači rozhlasových novin dozvěděli, že si budou moct v knihovnách půjčit do té doby zakázané knížky.

„České ministerstvo kultury oznámilo, že rozhodnutím ministra se s okamžitou platností ve fondech knihoven jednotné soustavy uvolňuje zbývající část veřejnosti dosud nepřístupné literatury,“ zaznělo přesně před třiceti lety.

Poměry se pak dále uvolňovaly. Federální shromáždění o dva dny později schválilo změnu Ústavy. Byla zrušena vedoucí úloha KSČ a marxismus-leninismus oficiálně přestal být státní ideologií. Dne 10. prosince vznikla nová vláda, která měla za úkol připravit první svobodné volby. K těm lidé přišli poprvé v červnu roku 1990.