,Byla jsem rebel.‘ Nejmladší politická vězeňkyně šla do vazby kvůli schození sochy Gottwalda

Zřejmě nejmladší politickou vězeňkyní v roce 1989 byla Andrea Bredlová. V sedmnácti šla za mříže za to, že s kamarády shodila sochu Klementa Gottwalda v Teplicích. „Byla jsem asi trochu rebel a tak mi vůbec nedocházelo, co jsem provedla. Teprve ve vězení mi to došlo,“ říká Andrea, kterou po začátku vyšetřování vyhodili ze střední, a šla se učit na prodavačku.

