Granáty v celnici a málem rozřezaná lípa bratrství. Starý Hrozenkov vzpomíná na rozdělení Československa

Zpočátku museli celníci přimhouřit oči a přes hranici pustili i nebožtíka. Takové byly začátky existence nové hranice mezi Českem a Slovenskem po rozdělení federace na Silvestra 1992. Nové celnice a hraniční přechody lidem otravovaly život a ve Starém Hrozenkově dokonce hned první noc někdo vhodil do improvizované celnice tři granáty. Starý Hrozenkov 22:08 27. prosince 2017

„Tady byla provizorní celnice a tři větší smontované buňky. Pistolí rozstříleli okna a do toho hodili tři granáty. Takže celnice poskočila do luftu,“ říká starosta Hrozenkova Milan Vaculík z KDU-ČSL. Starosta dnes a starosta i tenkrát.

Tuto zajímavou dobu pamatuje velmi dobře i Josef Sobotka. Neměl práci a tak hned v lednu nastoupil na novou hranici jako celník.

„Ze začátku to nikdo ani moc nevnímal. To že tam je hranice. Lidi nechápali, proč se tam má někdo někomu ukazovat, proč něco nesmí,“ vzpomíná.

Starosta Vaculík přichází s několika důvody. „Mělo to podtext, že na druhé straně, dnes na Slovensku, chodili do Hrozenkova za nákupem, do kostela, ještě dnes se tu nechávají pochovávat. Takže pro ně to bylo těžké na chápání. Třeba jak budeme převážet nebožtíky.“

Převážení nebožtíků vyřešili obyvatelé pohraničí elegantně a typicky česko-slovenským stylem. Pozůstalí se neptali a celníci přimhouřili oči. I Sobotka. „Takové věci se prostě dělaly. V uvozovkách proti zákonu, který vlastně nemohl fungovat. Nejde udělat hranici prvního, to by nešlo.“

Josef Sobotka byl celníkem jedenáct let, do doby, než Česko a Slovensko vstoupily do Evropské unie a celnice zmizela. Starosta Vaculík vzpomíná i na trable s hraniční čárou. „Při rozdělování jsme se hádali o mostek, skoro to vypadalo, že rozřežeme lípu bratrství. Ta stojí přímo na hranici od roku 1922. Ale víte, jak to bývá mezi bratry.“

Mimochodem incident s hozenými granáty do celnic šetřila policie, ovšem pachatele nenašla. Starý Hrozenkov díky celnici i něco získal a to pět milionů korun ročně za nájmy. Celnice je ostatně majetkem obce dodnes.

Nepříjemným důsledkem je naopak pět tisíc kamionů, které se vesnicí v údolí každý den provalí.