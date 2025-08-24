Grejnar se stal z drobného úředníčka osobním rádcem Petra Voka. Vysloužil si povýšení do šlechtického stavu

Jižně od Netolic můžeme při hlavní silnici narazit na renesanční statek Grejnarov, který svým jménem a dobou vzniku odkazuje na významný netolický rod. Grejnarové byli bohatí sladovníci, kteří se v 16. století zařadili mezi místní městskou elitu a pravidelně zasedali v netolických městských radách.

Lhenice Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Renesanční sídlo Martina Grejnara ve Lhenicích

Martin Grejnar se usadil na renesančním statku Grejnarov ve Lhenicích | Zdroj: Shutterstock

Karierního vrcholu pak dosáhl Martin Grejnar, který působil na přelomu 16. a 17. století ve službách mocného rodu Rožmberků. Z drobného úředníčka se vyšplhal až na pozici osobního rádce Petra Voka a za své aktivity si vysloužil i povýšení do šlechtického stavu.

Přehrát

00:00 / 00:00

Martin Grejnar z Veveří a Mysletína

Odborníci objevili na zámku v Kroměříži stovky polodrahokamů. Ametysty zakrývala malta

Číst článek

Grejnar sice obdržel predikát z Veveří a Mysletína, nakonec se však usadil ve Lhenicích, kde získal do vlastnictví nevelké panství. V tomto městečku si pak nechal za kostelem svatého Jakuba Většího zbudovat reprezentativní renesanční sídlo, které dodnes představuje jednu z tamních architektonických dominant.

Martin Grejnar se jako nekatolík přidal během stavovského povstání na stranu protihabsburského odboje, což se mu stalo osudným. Ve vyhroceném roce 1618 musel své lhenické sídlo spěšně opustit, načež za nejasných okolností zemřel ještě na konci téhož roku v Prachaticích.

Podklady pro díl Jihočeské vlastivědy pro Český rozhlas České Budějovice připravil archivář Tomáš Hunčovský.

Zdeněk Zajíček Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Historie

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme