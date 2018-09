Na kolejích, které nikam nevedou. Stalinův pancéřovaný carský vagon stojí v Gruzii na vlastní železnici

Vagon takzvaného vladikavkazského typu stojí u Stalinova muzea a rodného domku v gruzínském městě Gori. Než se sem dostal, urazil tisíce verst a byl svědkem mnoha historických událostí.

„Tento vagon nebyl vyroben pro Stalina. Vyrobili ho na počátku 20. století v petrohradských Putilovských závodech pro cara Mikuláše II. Nevíme ale přesně, jestli car používal právě tento vůz. Možná že ano, protože je zařízený velmi prostě a víme, že car byl skromným člověkem, což je vidět,“ vypráví zpravodaji Českého rozhlasu průvodkyně Nana Kalanadzeová.

„A Stalin? Ten byl asketou a přepychem opovrhoval. Asi si proto si vybral tento vagon, který – jak se ukázalo – byl carský.“

Dobové ilustrace ale odhalují, že Mikuláš II. přece jen v tak stroze zařízeném voze necestoval. Není ale vyloučeno, že vagon byl součástí vlakové soupravy, kterou car odjel v osudném roce 1917 na frontu a ve které také 2. března 1917 v Pskově podepsal svou abdikaci. Nebo si Stalin carův vagon přizpůsobil svým asketickým názorům.

Jisté je to, že vagon i před bolševickou revolucí sloužil těm nejvýše postaveným osobám. „První v pořadí je kuchyně, za ní kupé službukonajícího důstojníka, pak kupé pro dvoučlennou ochranku a další s jednou postelí – pro hosta nebo člověka, který Stalina doprovázel. Uprostřed se nachází koupelna s WC, Stalinova ložnice a poradní salon,“ říká Kalanadzeová.

Strmé schůdky vedou do úzké chodbičky. Žádný velký komfort ani luxus. Veškeré materiály jsou sice kvalitní, vždyť vydržely provoz více než 100 let, ale vše je přísně podřízené svému účelu a bezpečnosti prvních osob státu.

„Vagon je opancéřovaný a váží 84 tun. Pancíř sahá do výšky oken. V případě útoku museli cestující zalehnout na podlahu. Tímto vozem jel Stalin na konference do Jalty, Postupimi a také do Teheránu, dojel ale jen do Baku a odtud pokračoval letecky. Létat se bál, neměl rád letadla,“ dodává průvodkyně.

Nenápadný zelený vagon se po Stalinově smrti toulal po různých depech a muzeích, než ho v roce 1985 převezli do gruzínského Gori. Kvůli jeho váze museli k muzeu postavit provizorní železnici. A tak tu stojí dodnes jako smutný souputník ruských a sovětských vůdců. Na kolejích, které nikam nevedou.