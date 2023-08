V Itálii našli mramorové desky z doby císaře Hadriána. Nabízejí pohled do panovnického ‚deníku‘

Mimořádný nález, tak italský ministr kultury Gennaro Sangiuliano charakterizoval objev částí mramorových desek s vyrytým textem. Archeologové je našli v Ostii, starověkém římském přístavním městě. Text popisuje události z počátku 2. století, konkrétně vládu císaře Hadriána. S nadsázkou můžeme říct, že je to jakýsi náhled do jeho panovnického „deníku“. Ostie 16:09 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Italští archeologové našli dva zlomky mramorových desek z 2. století | Foto: Italian Ministry of Culture | Zdroj: Reuters

Části mramorových desek jsou dvě a týkají se roku 128. To už Římané v severní Anglii šest let budovali Hadriánův val, opevnění dlouhé přes sto kilometrů.

Dozvíme se z nich, že 1. ledna 128 přijal Hadrián titul otec vlasti, tedy pater patriae, a jeho žena Sabina titul Augusta. Císař prý za to daroval lidu peníze, jak stojí na deskách.

Další záznam je o Hadriánově cestě do Afriky z 11. dubna roku 128. Hadrián hodně cestoval. Do Říma se tehdy vrátil v létě, a pak měl hned na programu cestu do Athén, ale ještě před odjezdem se v Římě – možná 11. srpna, což bylo sedmnácté výročí jeho vlády – zúčastnil zasvěcení jedné budovy. Podle archeologů to mohl být buď Pantheon, nebo – a to je pravděpodobnější – monumentální chrám Venuše a Romy, ochránkyně Říma. Oba chrámy byly velice významné.

Pantheon stojí dodnes. Hadrián ho dal přestavět po požáru. Je to kruhový chrám s obrovskou kupolí o průměru přes 43 metrů z římského betonu, je známý i z filmů jako Andělé a démoni, pokračování Šifry mistra Leonarda podle Dana Browna. Je tam pohřbený malíř Raffael.

Chrám Venuše a Romy byl největší v Římě, dlouhý přes 100 metrů a široký přes 50 metrů. Hadrián byl velký stavitel a „přestavovatel“. A například jeho vila u Tivoli nedaleko Říma je na seznamu UNESCO.

Ostijské anály

Jak vysvětlil ředitel archeologického parku v Ostii Alessandro D´Alessio, nález dvou mramorových zlomků je vedle antických historiků dalším zdrojem informací. Dokresluje také význam starověké Ostie. Býval to hlavní římský přístav, bohaté obchodní město, stavělo se tam z mramoru, což nebylo zvykem. Nacházelo se tam divadlo pro čtyři tisíce lidí, lázně, školy, chrámy a také synagoga, která sloužila do 5. století a patří k nejstarším na světě.

Zmíněné zlomky jsou další část takzvaných ostijských análů. Latinsky se tomu říká fasti. A byla to jakási kronika tesaná do mramoru. Fasti bývaly na veřejných místech, fórech nebo chrámech. Části ostijských análů našli archeologové už v minulém století, začátkem čtyřicátých let, koncem šedesátých a nyní. S radostí zjistili, že jeden z nově nalezených dílů přesně pasuje k tomu, který našli už dříve.

V Ostii za záznamy zodpovídala tamní nejvyšší duchovní autorita, což byl pontifex Volcani – ochráncem Ostie byl bůh Vulkán, měli tam Vulkánův chrám.

S tesáním kronik do mramoru ale časem přestali. Souviselo to s rozšířením křesťanství, mramorové desky s nápisy poté využívali jako stavební materiál.

Ostia byla římský přístav, u moře už ale neleží, protože ustoupilo o tři kilometry. V antice byla Ostia u ústí Tibery, dnes je prakticky součástí římské aglomerace. Za Hadriána město vzkvétalo, pak se na něj zapomnělo. A to až do 19. století, z té doby jsou první vykopávky z Ostie. A jak vidíme, stále je to bohaté a slibné naleziště.