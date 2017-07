Havel a krach zbrojního průmyslu. Vybájená slovenská legenda?

Pestře pomalovaná chalupa velmi sytými barvami působí v malé vesnici Dolný Kalník u Martina jako pěst na oko. Barvy vybíral svérázný rodák Ján Kovačka, milovník arabského světa a tankista z povolání. Jako civilní řidič testoval všechny tanky, které sjížděly z výrobního pásu ZTS Martin.

„Hej, O Havlovi se tady říká kdeco, že… No, raději pomlčet. Ale já jsem proti němu nikdy nic neměl.“ Důchodce ukazuje výzdobu chalupy a také stodolu. Je to samý obrázek mešity nebo tanku. Kovačka byl v martinské továrně i toho dne, kdy přijel na návštěvu prezident Václav Havel. „I ruku jsem mu podal. Naštvaný jsem určitě nebyl. Tady by to padlo i bez něj.“

Tankista Jano zajížděl těžké tanky nejenom v Martině, ale testoval je i v Africe a na Blízkém východě. Na jedné z posledních štací byl v Sýrii, kam Československo prodalo dvě stě padesát tanků T72 a to za úřadování prezidenta Václava Havla. Kontrakt podepsal přímo v Damašku tehdejší ředitel martinské továrny Ján Segľa. „To zachránilo fabriku na další tři roky.“

Tanky do Sýrie byla obrovská, ale poslední zakázka, pak zbrojovky nejen v Martine začaly krachovat. Svět se změnil, rozpadl se Sovětský svaz a Slovensko zvolilo Mečiara. „Přestalo se zbrojit. Vývoz tanků do Polska, Rumunska nebo NDR skončil. Sice přišel Havel orientovaný na Ameriku a západ, ale věcně jsme ty továrny zanedbali my. Na tom se podíleli Češi možná méně než Slováci za pana Mečiara“.

'Odešli schopní lidé'

Zbrojní průmysl v Československu zaměstnával devadesát tisíc lidí a šéfem celého koncernu byl do roku 1989 Josef Uhrík. O zbrojařství věděl všechno a vinu za úpadek hledá doma. „Sami jsme si to rozbili. Proto jsem nikdy neřekl, že to zavinil Havel. Na druhou stranu šel ale Američanům na ruku a některé věci mohl řešit jinak.“

Josef Uhrík patří mezi uznávané automobilové experty, donedávna byl prezidentem svazu a šéfem představenstva bratislavského Wolksvagenu. Zkáza zbrojovek ho mrzí dodnes. „Byl to vnitřní rozpad, přišly všechny ty nekalé věci během transformace. Rozparcelovaly se fabriky, dokonce se zprivatizoval odbyt traktorů. A odešli schopní lidé.“

Ať už ale říkají experti cokoliv, legenda o Havlovi, který zavinil krach zbrojního průmyslu pod Tatrami, žije dál a hned tak asi nezanikne.