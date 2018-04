Před 81 lety tam dosedlo první letadlo. Unikátní fotky z letiště v Ruzyni

První plnohodnotné letiště v Praze vzniklo hned po skončení první světové války v roce 1918 na planině mezi ještě samostatnými obcemi Kbely, Letňany a okrajem Vysočan. Už v prosinci odtud vzlétly první letouny.

Kbelské letiště sloužilo nejen vojenským letounům, ale i civilní dopravě. I díky rozvoji letectví v meziválečném Československu přestávala kapacita letiště stačit.

Proto začaly úřady plánovat vybudování zcela nového objektu, který měl sloužit výhradně civilní dopravě. Vybráno bylo místo na pláni Dlouhá míle v pražské Ruzyni.

Výstavba začala v roce 1933 a trvala čtyři roky. Autorem projektu byl architekt Adolf Benš. Jeho návrh ocenili porotci na Mezinárodní výstavě umění a techniky v Paříži v roce 1937 zlatou medailí.

Letiště zahájilo provoz 5. dubna 1937 v devět hodin ráno, kdy přistálo letadlo Douglas DC-2 Československé letecké společnosti z Piešťan. O hodinu později pak přistál další stroj. Šlo o let společnosti Air France na trati z Vídně do Drážďan. Veškerý civilní provoz se tak přesunul do pražské Ruzyně a z Kbel se stalo vojenské letiště.

Kvůli rozvoji techniky došlo ještě během roku 1937 ke zvětšení letiště z původních 80 hektarů na čtyřnásobek. Od srpna do prosince 1937 byly vybudovány zpevněné přistávací a vzletové dráhy o délce 500 a 280 metrů a pojezdová dráha. Ještě do začátku druhé světové války vznikly další dvě dráhy o délce 950 a 1000 metrů.