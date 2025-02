‚Historický průlom.‘ Vědci se snaží s pomocí AI rozluštit svitky zuhelnatělé po výbuchu Vesuvu

Vědci doufají, že spojení umělé inteligence (AI) a lidských znalostí jim pomůže rozluštit starověké svitky, které zuhelnatěly po výbuchu sopky Vesuv u Neapole před 2000 lety. Píše o tom agentura AP. Stovky svitků z papyru byly nalezeny kolem roku 1750 v rozvalinách přepychové vily v římském městě Herkulaneum, které společně se sousedními Pompejemi zničila erupce Vesuvu v roce 79 našeho letopočtu. Londýn 23:13 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nástěnná malba ve městě Herkulaneum, které zničil výbuch sopky Vesuv | Foto: Henryk Sadura / Tetra Images | Zdroj: Profimedia

Pokud by se svitky, smotané do velikosti sladké tyčinky, podařilo přečíst, mohlo by to nesmírně přispět ke znalostem o antickém myšlení, píše AP.

Žár a sopečný popel z Vesuvu zničil Herkulaneum a svitky zachoval, ale v nečitelném stavu. Erupce je změnila v zuhelnatělé, křehké bloky, které by se rozpadly, pokud by se je někdo pokusil rozvinout.

V Pompejích objevili kostry dalších dvou obětí výbuchu Vesuvu. Pár se schovával v ložnici Číst článek

Badatelé a vědci pracovali na možnostech rozluštění těchto svitků, z nichž převážná většina je uložena v Národní knihovně v Neapoli, po více než 250 let.

V roce 2023 několik šéfů technologických firem sponzorovalo soutěž „Vesuvius Challenge“, kdy nabízeli peněžní odměnu za snahy svitky rozluštit pomocí strojového učení, počítačového vidění a geometrie.

Ve středu soutěž oznámila „historický průlom“ s tím, že výzkumníkům se podařilo vytvořit první obrázek vnitřku jednoho ze tří svitků v knihovně Bodleian Library na Oxfordské univerzitě.

Počítačový expert z univerzity v Kentucky a spoluzakladatel soutěže Brent Seales uvedl, že organizátoři byli „úspěšným zobrazením svitku nadšeni“, píše AP. Podle něj „obsahuje více obnovitelného textu, než jsme kdy viděli v naskenovaném svitku z Herkulanea“.

‚Začátek dlouhého procesu‘

Svitek byl naskenován v laboratoři Diamond Light Source v Harwellu nedaleko Oxfordu, která využívá urychlovač částic známý jako synchrotron k vytvoření intenzivního rentgenového záření.

Vědci pak použili umělou inteligenci k sestavení obrázků, vyhledání inkoustu, který odhaluje místa s písmem, a ke zvýšení srozumitelnosti textu. Výsledkem tohoto procesu byl 3D obraz svitku, který odborníkům umožnil jeho virtuální rozvinutí pomocí procesu zvaného segmentace.

Kdy došlo ke zkáze Pompejí? Odborníci soudí, že správné datum určil už Plinius Číst článek

Umělá inteligence v nynější podobě má ale svá omezení. Z textu se podařilo zatím rozluštit jen jeho malou část. Jedno z mála slov, které vědci odhalili, je starořecký výraz pro znechucení. Badatelé jsou proto vyzýváni k tomu, aby se připojili k úsilí sestavit celý text.

„Stále jsme na začátku dlouhého procesu,“ řekl AP Peter Toth, kurátor řeckých sbírek v Bodleian Library. „Potřebujeme lepší obrázky, a (vědci) jsou velmi optimističtí a přesvědčeni o tom, že ještě mohou zlepšit kvalitu obrazu a čitelnost textu,“ dodal.

Toth také doufá, že technologie by mohla být k dispozici na místě, takže by se další dva křehké svitky z oxfordské knihovny nemusely převážet do laboratoře v Harwellu. „Možná tu bude něco, s čím se dá hýbat. A nezapomeňte, že v Neapoli je asi tisíc dalších svitků,“ uzavřel.