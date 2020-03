Unikátní letecký útěk. Před 60 lety opustili bývalí piloti RAF dopravními letadly z Československa

V úterý je to právě šedesát let, co se trojici bývalých pilotů RAF podařilo unést z Československa na Západ najednou tři dopravní letadla. Vlastně ani nešlo o únos v pravém slova smyslu, organizátory a pachateli byli sami členové posádek letadel a do přísně utajené akce byl zapojen i pozemní personál. Případ vzbudil u československých úřadů silnou reakci a vedl k řadě omezení v letecké dopravě.

Londýn 10:08 24. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít