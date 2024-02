Pan Vašek se jen vracel od strýce domů. Nacisté si ho spletli s partyzánem a poslali ho do koncentráku

Dvacetiletý svalnatý mladík Jaroslav Vašek kráčel v listopadu 1944 od svého strýce domů na statek v obci Prostřední Bečva. Nedošel. Zastavili ho němečtí vojáci a požadovali osobní dokumenty. Jaroslav jim marně vysvětloval, že jde jen několik set metrů a dokumenty nechal doma. Příběhy 20. století Prostřední Bečva 10:31 11. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Vašek | Zdroj: Post Bellum

V kraji probíhal zátah na partyzány. Zatkli ho, ztloukli, odvlekli do brněnských Kounicových kolejí, kde ho mučili. Po měsíci gestapáckého vyšetřování ho naložili do dobytčího vagonu a transportovali ho do tábora Flossenbürg. Domů se vrátil po půl roce, vážil pouhých 35 kilogramů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Pan Vašek se jen vracel od strýce domů. Nacisté si ho spletli s partyzánem, zmučili ho a poslali do koncentráku

Jaroslav Vašek se narodil 26. září 1924 v obci Prostřední Bečva na Valašsku. Sedmičlenná rodina Vaškových žila z hospodářství – měli o tři krávy, vepře a sedmihektarové pole.

Za války s pomocí sousedů rodina i přes značné obtíže plnila povinné dodávky potravin. Ač se jejich statek nacházel v podhůří Beskyd, kde operovaly partyzánské skupiny, do zatčení Jaroslava Vaška se s nimi rodina nesetkala.

Kontrolovali mladé muže

Státní ministr pro Čechy a Moravu K. H. Frank referoval Adolfu Hitlerovi o potížích s partyzány v západních Beskydech. Přepadali vojenské konvoje, ničili infrastrukturu, zapalovali sklady, úkryt často nacházeli u obyvatel vesnic a na sedláckých usedlostech.

Ženy na Valašsku v době mládí Jaroslava Vaška. Uprostřed jeho matka | Zdroj: Post Bellum

K. H. Frank upozorňoval Hitlera, že po Slovenském národním povstání se zde může zrodit další hnutí odporu způsobující významné oslabení wehrmachtu na východě. Hitler reagoval vztekle. Rozhodl o operaci s označením Tetřev (německy Auerhuhn).

Provedli ho ve dnech 16. – 22. listopadu 1944. Německé oddíly v Beskydech obstoupily horskou oblast v prostoru Frenštát pod Radhoštěm – Čeladná – Rožnov pod Radhoštěm, tedy včetně Prostřední Bečvy.

‚Matka nám řekla, že když promluvíme, tak nás zabijí.‘ Příběhy Němců vyhnaných z Čech Číst článek

Jaroslav zrovna v oněch listopadových dnech odcházel od strýce. Zastavila ho německá hlídka, a protože neměl doklady, zatkla ho. Nepomohlo žádné vysvětlování. Odvezli ho do Frenštátu pod Radhoštěm, kde ho zadržovali v hotelu Bečva, a poté v Kounicových kolejích v Brně.

Němci ho podezírali, že je součástí sítě, která partyzány kryla: „Nechtěli nic slyšet, pro ně byl tehdy každý partyzán,“ říká Vašek, který zažil těžko představitelný otřes, když ho na konci prosince 1944 vyhnali z dobytčího vagonu ve Flossenbürg u obrovského pracovního tábora u žulového kamenolomu v Bavorsku.

Osmnáctiletý Jaroslav Vašek s kolegy při práci v lese | Zdroj: Post Bellum

Vězni museli v poklusu běžet k bráně, na které viseli pro výstrahu čtyři oběšenci. Tzv. kápa, pomocníci nacistických dozorců SS, tloukli vězně obušky přes záda a hlavu.

Antonín Šulák, sportovec, boxer z Ostravy, spoluvězeň Vaška, tvrdí pro Paměť národa, že z osmisetčlenného transportu během prvního měsíce zemřela polovina vězňů, převážně staří lidé. Umírali hlady, na nemoci a z naprostého vyčerpání.

Přežil díky slupkám

Jaroslava Vaška potkalo v táboře štěstí. Shledal se tam s krajanem panem Malínským, který mu zařídil práci v kuchyni, škrábal brambory, a za to dostával o něco víc polévky a mohl dojídat slupky.

Svatební fotografie Jaroslava Vaška z roku 1946 | Zdroj: Post Bellum

Vězni byli vystaveni obrovskému stresu při ranních a večerních nástupech. Kdo se zdržel, byl před ostatními umlácen nebo zastřelen.

Jaroslav Vašek byl šokován násilím, ponižováním starých a zbídačených lidí. Asi sedm tisíc z nich zahynulo během pochodu smrti v dubnu 1945. Dozorci vypravili z tábora 22 tisíc vězňů, které donutili mašírovat směrem do Dachau. Vězni umírali vysílením nebo je zastřelily stráže SS.

Mysleli si, že jdou na popravu

Jaroslav Vašek popisuje hrůzu a naprosté odevzdání během několikadenního pochodu smrti. Kráčel v útvaru asi osmdesáti lidí – lidských trosek v otrhaných a zatuchlých pruhovaných vězeňských uniformách, na nohou měli dřeváky.

Jaroslav Vašek se ženou a dětmi, 50. léta 20. století | Zdroj: Post Bellum

Vězni tři dny nic nejedli. Domnívali se, že je dozorci vedou někam do lesa, kde všechny postřílí. Třetí den zjistili, že dozorci SS zmizeli. Před vězni vystoupil jeden z pomocníků bachařů a v několika jazycích jim oznámil, že toto je konec války a mají si najít nějaké německé sedláky, kterým se mají nabídnout na práci.

Zachránil ho hospodář

Vašek se dal dohromady s jedním spoluvězněm. Putovali v noci, protože podél cesty viděli ležet zastřelené lidi ve stejných vězeňských uniformách. Báli se, že po nich budou lidé střílet. Nakonec vyčerpaní a hladoví překonali strach a zaklepali na stavení. Ještě se stále nacházeli na německém území. Otevřel jim postarší Němec, dal jim najíst, věnoval jim šaty a jídlo na cestu a ukázal jim směr k Československu.

Jaroslav Vašek třetí zleva na snímku se svými kolegy z podniku Tesla. 60. léta 20. století | Zdroj: Post Bellum