Léčitele a pátera Ferdu režim sledoval až do roku 1989. Nikdy ho ale nezlomil, míní historik

Páter František Ferda je spojený hlavně s městem Sušice, vzpomínají na něj s úctou ale i lidé ze všech koutů republiky. Byl totiž nejen kněz i léčitel a jeho pacienty byli jak komunističtí funkcionáři, zdraví bylo i pro ně přednější než ideologie, tak později třeba i Karel Gott, když měl problémy s hlasivkami. Úspěch a popularita pátera ale dovedly až před soud, pak do těžkých kriminálů. Totalitní režim ho totiž pronásledoval čtyři desetiletí. Jak to bylo doopravdy Praha 12:33 22. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pátera začala Státní bezpečnost (StB) „hlídat“ už rok po převratu (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Adamec

František Ferda se stal knězem v roce 1939, léta protektorátu strávil ve středních Čechách v Petrovicích na Sedlčansku. Nedaleko bylo cvičiště SS, kde ho mučili nacisti – tehdy ještě netušil, že ho pronásledovat budou i po válce.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Komunistický režim nepronásledoval jen své odpůrce z řad disidentů

Pátera začala Státní bezpečnost (StB) „hlídat“ už rok po převratu (1949) a po zatčení putoval také před soud. Psal se rok 1951, takže šlo o „zvláštní“ soudní jednání – tehdy totiž vrcholily vykonstruované politické procesy proti katolíkům.

V údajné protistátní skupině tak vedle sebe stáli lidé, kteří se téměř neznali. „Obžaloba je vinila z úmyslu svrhnout komunistický režim,“ popisuje historik Lukáš Kopecký s tím, že tehdy pro obvinění stačilo velmi málo.

I to, že farář Ferda opakovaně přečetl pastýřský list svého nadřízeného biskupa Berana – ten tedy varoval před tzv. Katolickou akcí, což byli katolíci kolaborující s komunisty. „Přičetli mu i to, že znal děkana Františka Bučila nebo bohoslovce Pilíka,“ doplňuje historik.

14 let vězení

Františka Ferdu čekalo podle rozsudku 14 let vězení, také dostal vysokou pokutu a byl zbaven občanských práv, stejně jako možnosti vykonávat kněžské povolání.

Poprava vychovatelky v Terezíně, komunistický lágr i odsouzení rodiče. Tři pamětníci vyprávěli školákům Číst článek

Prošel věznicemi v Ostravě, Opavě, Mírově, Ostrově nad Ohří – zde pracoval na uranu, pražské Pankráci a pak skončil jako brusič skla ve Valticích.

V roce 1960 přišla prezidentská amnestie, takže se po devíti letech dostal na svobodu.

Někdy v té době páter Ferda řekl: „Oni si myslí, že nám udělali kdoví jakou milost, když nás propustili. Ale pustit nás museli, protože je Pán Bůh přinutil. Stejně tak je brzy přinutí, aby vůbec odtáhli z moci.“

Komunistům se tak nejen nepodařilo jeho „převýchova“, nedočkali se od faráře Ferdy ani nějakého vděku. Jeho následující léta na svobodě ale jednoduchá nebyla.

„Propuštění političtí vězni těžko hledali zaměstnání – a Ferda byl navíc kněz katolický. Proto mohl působit pouze v plzeňském pivovaru, kde válel sudy. Až po dalších deseti letech získal státní souhlas v domově řeholnic. Až v roce 1978 mu byla povolena farnost v Sušici,“ popisuje historik Kopecký.

Symbol naděje i nacistické přetvářky před Červeným křížem. Opera Brundibár slaví 80 let od premiéry Číst článek

Popularita kněze a léčitele byla nejen na Sušicku ohromná. Před domem stály od rána davy lidí z celé republiky. I proto komunistům František Ferda „vadil“.

„Dokonce na něj StB vedla svazek s krycím jménem Felčar, a to až do roku 1986. Dnes nevíme, co v něm bylo, protože byl skartován. Páter Ferda byl ale v hledáčku až do konce totalitního režimu – ani vlastně nevíme, nakolik ,šli‘ estébáci po něm samotným, nebo je spíš zajímali ti, kteří za ním chodili,“ popisuje historik.

Kněz a léčitel František Ferda se dožil pádu režimu, zemřel ale v červenci 1991.

Na otázku, jestli proslulého léčitele Ferdu totalitní režim pronásledoval, historik Kopecký odpovídá: „Na devět let ho zavřeli do tvrdých komunistických kriminálů, nesměl vykonávat kněžskou činnost a pak ho ještě sledovali, takže byl celých 40 let totality perlustrován. Přesto na něj lidé dodnes s úctou vzpomínají a v domácnostech oprašují Ferdovy recepty a rady.“

Více si poslechněte v audioáznamu, připravila Ivana Chmel Denčevová.