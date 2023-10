‚Dánská síla a spása.‘ Výzkumníci zkoumali vzácné runové kameny, zjistili, že oslavují mocnou královnu

Královna Thyra žila na území Dánska v 10. století. Z té doby je v Dánsku a oblastech, které ovládalo, Šlesvicku a Skánii – což je dnes nejjižnější švédská provincie – 260 známých runových kamenů. Byly to jakési pomníky zesnulých osobností.

Necelých 10 takových pomníků vzniklo na památku žen. A na čtyřech z nich je jméno Thyra. Tolik kamenů s vlastním jménem nemá nikdo jiný, ani její manžel král Gorm, ani její syn, první dánský křesťanský král Harald.

Runology z dánského Národního muzea proto zajímalo, jestli byla Thyra zmíněná na čtyřech kamenech z různých míst – Jellingu, Bække a Læborgu – jedna a táž osoba. A ukázalo se, že ano. Popisují to ve studii v časopise Antiquity.

Kameny s runami jsou dánským pokladem. Jeden z nich je tak slavný, že se dostal i do dánských pasů. Je z Jellingu, který byl dřív královským sídelním městem. Od roku 1994 se nachází na seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Aby je vědci mohli studovat, vytvořili jejich 3D skeny. Ty pak vzájemně do detailů porovnávali. Zkoumali jejich velikost, sklon, mezery, hloubku, i text po jazykové stránce. Nápisy do nich vyryl mistr rytec Ravnunge-Tue, který je v odborných kruzích velmi známý, a vědci odhalili i rytmus, s jakým bušil do dláta. Poté kameny porovnali s několika mladšími pocházejícími z 11. století.

Jméno rytce se může laikům zdát jako irelevantní, jedná se ale o důležitý faktor pro výzkum. Souvisí s ním totiž i zadavatel díla. Vědci totiž zjistili, že všechny ty čtyři kameny s Thyřiným jménem vytesal stejný člověk.

Mocná vládkyně

Dva mu zadala sama Thyra – „královna“, jak je na kamenech uvedeno. Dva pak zadal z Jellingu Thyřin muž, král Gorm, a další pak její syn Harald Modrozub, po kterém se mimo jiné jmenuje i bezdrátová technologie bluetooth. Modrozubovi se totiž říkalo „sjednotitel“ – a bluetooth je technologie, která propojuje.

Zatímco Modrozub byl sjednotitelem, Thyra vzešla ve známost nejen jako manželka krále, nýbrž i jako mocná vládkyně. Když totiž Vikingové vyráželi na výpravy, využívali toho germánští nájezdníci z jihu Jutského poloostrova a Frankové. Thyra proto na jihu rozšířila systém opevnění, val Dannevirke a aktivně se tak podílela na vzniku dánského státu.

Thyřin vliv nad královstvím zároveň upřesňuje současný pohled na vikingskou společnost. Té sice dominovali muži, ale zároveň se na vládnutí nad ní podílely i ženy z vyšších kruhů.