Voskovec, Werich nebo Škvorecký. Před 15 lety utichlo vysílání Hlasu Ameriky v češtině a slovenštině

‚Smekli jsme klobouky a šli na Hrad.‘ Pochod studentů na podporu Edvarda Beneše v únoru 1948 rozehnali

„Nejhorší to bylo, když jsme šli z té Nerudovky. Skleslí, schlíplí, beze slova. My jsme vůbec nevěděli, co k tomu říct. A když jsme pak slyšeli Gottwalda v rádiu, to byl konec.“