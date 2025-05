‚Hodně nadšení, především ale zmatek.‘ Před 80 lety povstal Přerov jako první proti nacistické okupaci

Na začátku května 1945 byl konec války pro Čechy v okupované vlasti už na dohled. Hitler byl po smrti, Berlín téměř dobyt a Sovětská armáda postupovala od Ostravy a Brna dál do vnitrozemí. Přesto ještě nebylo vyhráno. Proti okupantům jako první povstal Přerov, Němci ale jejich odpor krvavě potlačili. Celý příběh vypráví další díl seriálu k 80. výročí konce druhé světové války v Evropě. Seriál Praha 16:40 1. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byla jsem svědkem toho, jak přijelo několik aut Němců, a zajali naše povstalce, vyprávěla pamětnice Marie Vítková (archivní foto) | Zdroj: Vojenský historický ústav

Po osvobození Opavy, Brna, Chebu a Ostravy narůstá napětí po celém dosud Němci okupovaném českém území. Češi už nechtějí čekat, chtějí bojovat.

Seriál Konec války – 4. díl: První povstává Přerov

„Přestože propaganda se snaží udržovat pořád (dojem), jako že je to pod kontrolou nacistické správy, samozřejmě zprávy BBC a informace, které probíhají rozhlasem, už upozorňují na to, kde se pohybují spojenecké armády,“ popisuje historik Vojtěch Kyncl z Historického ústavu Akademie věd.

„První výbuch přichází v Přerově 1. května 1945. Je to v souvislosti právě s oznámením smrti Adolfa Hitlera,“ dodává.

„Opakujeme – Berlín před chvílí úředně oznámil, že Adolf Hitler zemřel. Hlásili, že padl,“ hlásil rozhlas.

„Tahle zpráva o tom, že Hitler je mrtev, vyvolává dojem, že už jsme svobodní, už můžeme začít volně dýchat, ale to ještě nebyla pravda. To povstání je velmi brutálně potlačeno,“ upozorňuje Vojtěch Kyncl.

Zatýkání povstalců

Falešná zpráva o kapitulaci Německa se Přerovem rychle rozšířila. Lidé začali spontánně strhávat německé nápisy, vyvěšovat československé vlajky a zpívat hymnu. Vzápětí se pokusili převzít město do vlastní správy. V Přerově byl tehdy i Emanuel Kutálek, své vzpomínky před lety vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu:

„Hodně nadšení, především ale zmatek. Chodil jsem od skupiny ke skupině a pátral po novinkách. Lidé už také poukazovali na to, že nahoře na zámku, na té baště, jsou vojáci, chystají kulomet. Druhé postavení, které Němci nachystali, bylo na sokolovně. Na takové malé verandě byl postavený další kulomet.“

V podvečer 1. května 1945 se Němcům podařilo dostat situaci pod kontrolu. Okamžitě začalo zatýkání. Někteří byli u výslechu mučeni, aby přiznali svoji účast na přerovském povstání.

„Byla jsem svědkem toho, jak přijelo několik aut Němců, a zajali naše povstalce. Mám na to strašlivé vzpomínky a zážitky,“ vyprávěla pro Český rozhlas další pamětnice Marie Vítková.

Německá odveta byla krvavá. Státní ministr pro protektorát K. H. Frank nařídil okamžitou popravu těch, kteří se aktivně zapojili do povstání. 21 lidí Němci převezli do Olomouce a zastřelili. Odpor Čechů ale nezastavili. Z Přerova se rychle rozlil do dalších měst.