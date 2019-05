Měli by se stydět, vzkazují přes video vězni z koncentračních táborů autorům nenávistných komentářů

Trojice bývalých vězňů z nacistických koncentračních táborů natočila video, které si na facebooku během pár dní pustily téměř dva miliony uživatelů. Dvěma mužům a jedné ženě je přes devadesát let a všichni tři varují před sílícím antisemitismem, který se v Německu šíří hlavně po sociálních sítích. Video Chemnitz 19:40 7. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalí vězni z koncentračních táborů, kteří přežili holocaust, natočili video, ve kterém reagují na nenávistné komentáře. | Foto: Deutschland3000 | Zdroj: Repro YouTube

Když 92letá paní Sara čte komentář, že holokaust údajně neexistoval, tak se jí při tom chvěje hlas, protože je to popření jejího vlastního utrpení. Ona říká, že nikdy nezapomene, co jí v lágru provedli.

93letý pan Alexander zase říká, že je drzost, co si lidé dovolí napsat. Třetím, kdo ve videu vystupuje, je 93letý Justin - jemu takové komentáře, a ve videu zaznívají ještě mnohem horší, nahánějí strach.

Zazní jasný vzkaz autorům, kteří komentáře na sociálních sítích píší, že by se v první řadě měli stydět. Všichni tři se snaží bojovat s tím, co je podle nich hlavní příčinou toho, že se antisemitismus takto rozmáhá - podle nich je to zapomínání.

Cílem trojice je připomínat svoje osudy, svoje zážitky, svoje utrpení, aby se na vše nezapomnělo i pro budoucnost. A nedělají to jen ve videu. Například pan Justin, který je z německého Chemnitzu, chodí pravidelně do škol a mluví s žáky.

Video, které na facebooku vidělo už přes 2,5 milionu uživatelů, je tak jeden ze způsobů, jak oslovit ještě více lidí.